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Edad de pensión en Colombia subiría: este sería el año en el que cambiaría de manera oficial

De acuerdo con algunas propuestas, en este año subiría la edad para pensionarse en el país.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
03:16 p. m.
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El sistema de protección a la vejez en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos. Aunque la reciente Ley 2381 de 2024 —la reforma pensional del Gobierno— mantuvo formalmente las edades de jubilación en 57 años para mujeres y 62 para hombres, expertos y organismos internacionales advierten que esta calma es apenas superficial.

¿Por qué cambiaría la edad de pensión en el país? Colombia vive una transición demográfica acelerada: la esperanza de vida ha pasado de los 57 años en la década de los 60 a superar los 77 años en la actualidad. Esto significa que el sistema debe financiar mesadas por un periodo mucho más largo del que fue diseñado originalmente bajo la Ley 100 de 1993.

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A esto se suma la caída en la tasa de natalidad. Con menos jóvenes ingresando al mercado laboral formal, la base de cotizantes que sostiene el régimen de prima media se debilita. Según proyecciones de centros de pensamiento económico, para la próxima década la relación de dependencia será insostenible si no se ajustan los parámetros de edad.

¿En qué año subiría la edad de pensión en el país?

La Ley 2381 de 2024 (la nueva reforma) y los fallos de la Corte Constitucional establecieron que para el año 2036, las mujeres ya no necesitarán 1.300 semanas para pensionarse, sino solo 1.000.

Al reducirse las semanas, el sistema recibirá menos aportes pero deberá pagar las mismas pensiones. Esto crea un hueco financiero que, según los expertos, obligará a que justo después de ese año se tenga que compensar subiendo la edad.

Ahora bien, el año estimado es el 2040, pues se estima que para esa década, la "pirámide poblacional" de Colombia estará totalmente invertida. Habrá tantos adultos mayores en proporción a los jóvenes trabajando, que el Estado no tendrá otra opción más que elevar la edad de jubilación a niveles internacionales.

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Aunque el actual Gobierno prometió no subir la edad en su mandato, los documentos técnicos de la reforma sugieren que el país deberá "revisar los parámetros" del sistema hacia el 2040 para evitar una quiebra técnica.

De momento, algunas recomendaciones se centran en que la edad de pensión se ajuste, tanto para hombres como para mujeres, en tres años, dejando en 65 y 60 años, respectivamente.

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