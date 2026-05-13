Actualizan subsidio de vivienda en Colombia: estos hogares podrían recibir hasta $122 millones

Tener vivienda propia continúa siendo una de las principales metas de miles de familias colombianas. Sin embargo, el aumento en los costos de construcción, el precio de los materiales y las dificultades para acceder a créditos hipotecarios han complicado cada vez más ese sueño para muchos hogares del país.

En medio de este panorama, las cajas de compensación familiar confirmaron una actualización en los subsidios de vivienda para 2026, un beneficio que podría representar un alivio importante para quienes buscan construir o mejorar su casa. De acuerdo con los nuevos valores establecidos, algunos hogares podrían recibir hasta $122 millones en ayudas económicas.

Subsidio de vivienda podría llegar hasta los $122 millones

El monto más alto está destinado principalmente a la construcción en sitio propio en zonas rurales. Gracias al ajuste del salario mínimo mensual legal vigente, fijado este año en $1.750.905, el subsidio equivalente a 70 salarios mínimos alcanzó los $122.563.350.

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El objetivo es facilitar el acceso a viviendas dignas para hogares que ya cuentan con un lote propio o que necesitan realizar mejoras importantes en sus viviendas actuales.

Además del beneficio rural, también existen ayudas para hogares ubicados en zonas urbanas. Para construcción en sitio propio urbana, el subsidio puede llegar a unos $31,5 millones. Mientras tanto, el apoyo para mejoramiento de vivienda urbana alcanza aproximadamente los $38,5 millones.

Requisitos para acceder al subsidio de vivienda en 2026

Las cajas de compensación serán las encargadas de administrar los recursos y supervisar que el dinero se destine a materiales, mano de obra y obras previamente aprobadas.

Entre los requisitos principales está ser afiliado activo a una caja de compensación familiar, ya sea como trabajador dependiente, independiente o pensionado. Además, los ingresos familiares no podrán superar los cuatro salarios mínimos, es decir, cerca de $7 millones mensuales.

También será obligatorio que el hogar cuente con un lote o vivienda a nombre de alguno de sus integrantes y que el predio esté ubicado en una zona legalmente constituida.

Con estas ayudas, el Gobierno y las cajas de compensación buscan impulsar el acceso a vivienda digna y aliviar la carga económica de miles de familias colombianas.