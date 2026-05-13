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Procuraduría suspende a la embajadora de Colombia en Haití por participación en política

Durante una entrevista, la embajadora Vilma Velásquez dio unas declaraciones que terminaron siendo graves.

Vilma Velásquez.
Vilma Velásquez. Foto: Cancillería.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
08:50 p. m.
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En medio de una entrevista para el programa Le Point de Metropole Radio y Television, la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, dio unas palabras que no cayeron bien por el hecho que constituyeron a un actuar político.

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Velásquez se posesionó en julio de 2023 y, hasta ese momento, el país no tenía representación en la isla centroamericana desde hace más de dos décadas. El consulado fue reabierto por el gobierno actual.

La polémica frase a favor de Cepeda

“Colombia ha cambiado y la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, esto dijo al calificarlo como un “buen hombre” en la entrevista con el medio local.

El propio candidato del Pacto Histórico pidió que fuera investigada: “En cumplimiento de los principios que rigen mi acción política, manifiesto mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político y en las actividades de mi campaña”.

Suspensión provisional para la embajadora

Por causa de esto, la Procuraduría la suspendió provisionalmente del cargo hasta el domingo 31 de mayo, día de la primera vuelta. En caso de una segunda, la medida aplicará hasta las 4:00 p.m. del domingo 21 de junio.

El Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) es claro en mencionar cuáles son aquellas faltas disciplinarias que los funcionarios pueden incurrir. Uno de los artículos justamente menciona que no se puede participar en política estando bajo el ejercicio del cargo público.

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“De no ser suspendida, podría seguir participando en la contienda que actualmente se adelanta a favor de las aspiraciones electorales de uno o varios candidatos de los inscritos para el cargo de presidente de la República”, precisó el Ministerio Público.

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