Crisis en una de las cadenas de restaurantes más grandes: cierran más de 700 puntos

El gigante de los sándwiches, Subway, continúa perdiendo terreno en su mercado local. Según los documentos de divulgación de franquicia (FDD) publicados recientemente, la cadena cerró un neto de 729 establecimientos en Estados Unidos durante el último periodo fiscal, marcando su décimo año consecutivo de contracción.

A finales de 2025, el número de restaurantes operativos de Subway en territorio estadounidense cayó por debajo de los 19,000, una cifra drásticamente inferior a las más de 27,000 locaciones que ostentaba hace apenas una década.

Aunque la empresa describe este proceso como un "ajuste de tamaño" (rightsizing) para optimizar la ubicación y rentabilidad de sus franquicias, el impacto en el empleo es innegable.

Se estima que cada cierre afecta directamente a entre 8 y 12 empleados por local, lo que sugiere que miles de puestos de trabajo han desaparecido o están en riesgo.

La preocupación es particularmente aguda en las comunidades latinas y minoritarias, donde el sector de comida rápida representa una de las principales fuentes de empleo de primer nivel y estabilidad financiera.

¿Qué pasará con el futuro de esta cadena?

Mientras el panorama en EE. UU. se ensombrece, la estrategia de Subway —ahora bajo la propiedad de Roark Capital— apunta hacia el extranjero. En 2025, la marca abrió más de 1,000 locales a nivel internacional y tiene planes de sumar miles más en mercados como China y Europa.

Para el trabajador promedio en una tienda de Ohio o Florida, estas cifras globales ofrecen poco consuelo. Con la proyección de apenas 100 nuevas aperturas en EE. UU. para 2026, la tendencia sugiere que el "submarino" de los sándwiches seguirá encogiéndose en casa, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre laboral que las autoridades y sindicatos comienzan a vigilar de cerca.