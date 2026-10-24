América ganó, Once Caldas empató en el clásico y varios equipos se ilusionan: así quedó la tabla de posiciones

La jornada sabatina del 24 de octubre dejó al América de Cali oficialmente clasificado a los cuadrangulares finales, mientras que Pereira le empató el clásico al Once Caldas con un soberbio golazo y varios equipos se ilusionan con la clasificación.

A primera hora, América venció 3-1 a Cúcuta Deportivo en el estadio Pascual Guerrero, mientras que en el Palogrande de Manizales, Once Caldas y Pereira protagonizaron un partidazo, sobre todo en el segundo tiempo, en el marco de un nuevo clásico del Eje Cafetero.

Varios equipos se ilusionan con la clasificación

Mientras Once Caldas estuvo ganando el clásico, la tabla de posiciones parecía dividirse entre los ocho clasificados y el resto de equipos que esperaban un empate o una derrota del 'blanco blanco'; finalmente, con el agónico gol de Pereira, varios equipos como Cúcuta, Tolima, Águilas y hasta el mismo Junior de Barranquilla, todos con un partido menos que el Once, se ilusionan con conseguir un lugar entre los ocho clasificados a la fiesta de fin de año.

A pesar de tener un partido más, el equipo blanco terminará el día en la octava posición y deberá esperar que Tolima no consiga los tres puntos en su partido del domingo para terminar, por lo menos el fin de semana, dentro del selecto grupo.

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Así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del sábado

América de Cali - 31 puntos Atlético Nacional - 29 puntos Deportivo Cali - 29 puntos Millonarios - 26 puntos Bucaramanga - 25 puntos Independiente Santa Fe - 25 puntos Independiente Medellín - 23 puntos Once Caldas - 21 puntos Cúcuta - 21 puntos Tolima - 20 puntos Águilas Doradas - 19 puntos Inter de Bogotá - 17 puntos Llaneros - 17 puntos Junior - 15 puntos Alianza Valledupar - 15 puntos Boyacá Chicó - 15 puntos Deportivo Pereira - 14 puntos Fortaleza - 11 puntos Jaguares - 10 puntos Pasto - 9 puntos

El domingo 25 de octubre se jugarán los siguientes partidos: