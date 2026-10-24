CANAL RCN
Deportes

América ganó, Once Caldas empató en el clásico y varios equipos se ilusionan: así quedó la tabla de posiciones

Con su victoria ante Cúcuta, América de Cali recuperó el liderato y confirmó su clasificación a los cuadrangulares finales.

América ganó, Once Caldas empató en el clásico y varios equipos se ilusionan: así quedó la tabla
Foto: América de Cali | Once Caldas

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
10:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La jornada sabatina del 24 de octubre dejó al América de Cali oficialmente clasificado a los cuadrangulares finales, mientras que Pereira le empató el clásico al Once Caldas con un soberbio golazo y varios equipos se ilusionan con la clasificación.

Inesperada fecha para los cuartos de final de Copa Betplay: Dimayor confirmó la programación
RELACIONADO

Inesperada fecha para los cuartos de final de Copa Betplay: Dimayor confirmó la programación

A primera hora, América venció 3-1 a Cúcuta Deportivo en el estadio Pascual Guerrero, mientras que en el Palogrande de Manizales, Once Caldas y Pereira protagonizaron un partidazo, sobre todo en el segundo tiempo, en el marco de un nuevo clásico del Eje Cafetero.

Varios equipos se ilusionan con la clasificación

Mientras Once Caldas estuvo ganando el clásico, la tabla de posiciones parecía dividirse entre los ocho clasificados y el resto de equipos que esperaban un empate o una derrota del 'blanco blanco'; finalmente, con el agónico gol de Pereira, varios equipos como Cúcuta, Tolima, Águilas y hasta el mismo Junior de Barranquilla, todos con un partido menos que el Once, se ilusionan con conseguir un lugar entre los ocho clasificados a la fiesta de fin de año.

A pesar de tener un partido más, el equipo blanco terminará el día en la octava posición y deberá esperar que Tolima no consiga los tres puntos en su partido del domingo para terminar, por lo menos el fin de semana, dentro del selecto grupo.

Bucaramanga cayó ante Chicó y dio un respiro a varios equipos en la tabla de posiciones
RELACIONADO

Bucaramanga cayó ante Chicó y dio un respiro a varios equipos en la tabla de posiciones

Así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del sábado

  1. América de Cali - 31 puntos
  2. Atlético Nacional - 29 puntos
  3. Deportivo Cali - 29 puntos
  4. Millonarios - 26 puntos
  5. Bucaramanga - 25 puntos
  6. Independiente Santa Fe - 25 puntos
  7. Independiente Medellín - 23 puntos
  8. Once Caldas - 21 puntos
  9. Cúcuta - 21 puntos
  10. Tolima - 20 puntos
  11. Águilas Doradas - 19 puntos
  12. Inter de Bogotá - 17 puntos
  13. Llaneros - 17 puntos
  14. Junior - 15 puntos
  15. Alianza Valledupar - 15 puntos
  16. Boyacá Chicó - 15 puntos
  17. Deportivo Pereira - 14 puntos
  18. Fortaleza - 11 puntos
  19. Jaguares - 10 puntos
  20. Pasto - 9 puntos

El domingo 25 de octubre se jugarán los siguientes partidos:

  • Fortaleza vs. Cali - 2:00 p. m.
  • Alianza Valledupar vs. Inter de Bogotá - 4:05 p. m.
  • Nacional vs. Medellín - 6:10 p. m.
  • Tolima vs. Pasto - 8:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund premiará a hinchas que no usen el celular durante los partidos: así funciona la iniciativa

Copa BetPlay

Inesperada fecha para los cuartos de final de Copa Betplay: Dimayor confirmó la programación

Independiente Santa Fe

Histórica clasificación de Independiente Santa Fe a semifinales de Copa Libertadores: venció por penales a Palmeiras

Otras Noticias

Bogotá

Propuesta para ampliar capacidad del estadio de Techo: buscan que sea para 25 mil personas

La propuesta es liderada por el concejal de Bogotá, Oscar Ramiréz Vahos y la representante a la Cámara de Bogotá, Nelly Patricia Mosquera.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de octubre de 2026: conoce el premio mayor

Revise los resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de octubre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Turismo

Cinco destinos del mundo para vivir un Halloween lleno de misterio

Enfermedades

Las causas que no conocía detrás de la rinitis: ¿por qué no tiene cura este diagnóstico?

Nueva York

No van más los paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park