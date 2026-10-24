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Avianca retoma la ruta Cali-Miami de forma permanente: conozca desde cuándo

La actualización contará con una operación diaria durante la temporada de fin de año y posteriormente tendrá cuatro vuelos por semana.

Avianca retoma la ruta Cali-Miami de forma permanente: conozca desde cuándo.
Foto: Avianca

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
08:49 p. m.
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Buenas noticias para los viajeros a Estados Unidos y que quieran pasar las fiestas de fin de año en una de las ciudades más importantes del mundo: Avianca anunció que a partir del 17 de diciembre se retomarán de forma permanente los vuelos directos entre Cali y Miami.

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Anteriormente, la aerolínea ofrecía esta ruta de manera estacional, pero ahora estará disponible durante todo el año como parte de la red de destinos que ofrecen a los usuarios; para la temporada de final de año, estará disponible con una operación diaria hasta el 31 de enero de 2027.

Ruta Cali-Miami de Avianca estará disponible de forma permanente: así funcionará

En principio, esta nueva operación beneficiará a los caleños que quieran viajar al sur de la Florida durante la temporada de fin de año entre el 17 de diciembre de 2026 y el 31 de enero de 2027 con un viaje diario; posteriormente, la aerolínea ofrecerá cuatro vuelos por semana los lunes, miércoles, viernes y domingo.

Para la temporada alta, estos serán los horarios disponibles para viajar de Cali a Miami:

Cali-Miami: saliendo a las 10:20 a. m. y llegando a las 2:05 p. m.

Miami-Cali: saliendo a las 3:35 p. m. y llegando a las 7:15 p. m.

Desde el 1 de febrero se manejarán los mismos horarios, pero operando los días lunes, miércoles, viernes y domingo.

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Viajeros podrán acceder a la opción Business Class Americas

Como parte de la actualización, Aviana informó que los viajeros que elijan esta ruta podrán tomar la clase Business Class Americas, que ofrece servicios especiales desde el inicio del viaje, acceso a salas VIP, mayor franquicia de equipaje y acumulación de millas Lifemiles.

Además, dentro de la aeronave, los usuarios podrán ubicarse en las primeras filas y con una experiencia más cómoda de acuerdo a la duración del vuelo.

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