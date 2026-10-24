Resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de octubre de 2026: conoce el premio mayor

La Lotería de Boyacá celebró este sábado 24 de octubre de 2026 una jornada que mantuvo pendientes a miles de colombianos.

El sorteo puso en juego un premio mayor de $15.000 millones y varias recompensas, por lo que los participantes revisaron sus billetes para saber si la suerte los acompañó.

Número y resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de octubre de 2026

El sorteo 4647, incluido en el calendario de la entidad, correspondió a este sábado 24 de octubre. La jornada estaba programada para las 10:30 p.m., cuando se conocería la combinación favorecida con el premio principal.

Estos son los datos del sorteo para consultar los resultados:

Número ganador: XXXX

Serie ganadora: XXX

Premio mayor: $15.000 millones.

Sorteo: 4647.

Los jugadores deben comprobar las cuatro cifras y la serie, pues ambas tienen que coincidir para obtener el premio mayor completo.

Sin embargo, no acertar la combinación principal no significa necesariamente quedarse sin premio. El plan contempla premios secos de $1.000 millones, $400 millones, $300 millones, $100 millones y otras cantidades menores, además de aproximaciones sujetas a condiciones.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá y reclamar un premio?

Para participar es necesario comprar un billete o una fracción con un distribuidor autorizado. Cada uno tiene asignado un número de cuatro dígitos y una serie que permiten identificar la apuesta durante el sorteo.

Quienes adquieren una fracción participan por la parte proporcional del premio, de acuerdo con las reglas vigentes. Además, los valores anunciados son brutos: al dinero entregado se le aplican los descuentos establecidos por ley.