CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de octubre de 2026: conoce el premio mayor

Revise los resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de octubre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de octubre de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
09:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Lotería de Boyacá celebró este sábado 24 de octubre de 2026 una jornada que mantuvo pendientes a miles de colombianos.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 23 de octubre de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 23 de octubre de 2026: último sorteo

El sorteo puso en juego un premio mayor de $15.000 millones y varias recompensas, por lo que los participantes revisaron sus billetes para saber si la suerte los acompañó.

Número y resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de octubre de 2026

El sorteo 4647, incluido en el calendario de la entidad, correspondió a este sábado 24 de octubre. La jornada estaba programada para las 10:30 p.m., cuando se conocería la combinación favorecida con el premio principal.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 21 de octubre de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 21 de octubre de 2026

Estos son los datos del sorteo para consultar los resultados:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie ganadora: XXX
  • Premio mayor: $15.000 millones.
  • Sorteo: 4647.

Los jugadores deben comprobar las cuatro cifras y la serie, pues ambas tienen que coincidir para obtener el premio mayor completo.

Sin embargo, no acertar la combinación principal no significa necesariamente quedarse sin premio. El plan contempla premios secos de $1.000 millones, $400 millones, $300 millones, $100 millones y otras cantidades menores, además de aproximaciones sujetas a condiciones.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá y reclamar un premio?

Para participar es necesario comprar un billete o una fracción con un distribuidor autorizado. Cada uno tiene asignado un número de cuatro dígitos y una serie que permiten identificar la apuesta durante el sorteo.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 5 de octubre de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 5 de octubre de 2026

Quienes adquieren una fracción participan por la parte proporcional del premio, de acuerdo con las reglas vigentes. Además, los valores anunciados son brutos: al dinero entregado se le aplican los descuentos establecidos por ley.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

avianca

Avianca retoma la ruta Cali-Miami de forma permanente: conozca desde cuándo

Alcaldía de Bogotá

¿Tiene más de 50 años? Bogotá ofrece cursos gratis de inglés, IA y tecnología

Empleo en Colombia

Este es el incentivo que 'Crea Empleo' entregará a microempresas por cada nueva contratación

Otras Noticias

San Andrés

Más de 400 mil toneladas de basura mantiene en alerta a la isla San Andrés

La comunidad denuncia el inadecuado manejo de residuos pese a contratos millonarios otorgados desde 2009 para resolver la problemática ambiental.

Turismo

Cinco destinos del mundo para vivir un Halloween lleno de misterio

Los destinos que puede visitar en Halloween si le gustan las historias de misterio.

Enfermedades

Las causas que no conocía detrás de la rinitis: ¿por qué no tiene cura este diagnóstico?

Nueva York

No van más los paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund premiará a hinchas que no usen el celular durante los partidos: así funciona la iniciativa