Dan a conocer los barrios más baratos para vivir en Bogotá en este inicio de 2026: estos son sus precios

El costo de vida continúa siendo el principal desafío para los capitalinos, el mercado inmobiliario de 2026 muestra señales de resistencia en sectores específicos.

Con un incremento del canon de arrendamiento limitado legalmente por la inflación del año anterior (fijada en un 5,1% según el IPC), encontrar opciones por debajo de la barrera del millón de pesos se ha convertido en una prioridad para miles de familias.

De acuerdo con los reportes más recientes de plataformas inmobiliarias y analistas del sector, la oferta de vivienda económica se concentra principalmente en el sur y suroccidente de la ciudad, donde la relación costo-beneficio sigue siendo la más competitiva del mercado.

Barrios más baratos para vivir en Bogotá

A continuación, presentamos los cinco barrios que, a febrero de 2026, lideran el ranking de los sectores con los arriendos más bajos en la capital:

Diana Turbay (Rafael Uribe Uribe): Este sector se mantiene como el líder indiscutible en economía. Aquí es posible encontrar apartamentos con un canon mensual que oscila entre los $800.000 y $900.000. Su principal atractivo es el bajo costo del metro cuadrado, especialmente en construcciones que superan los 9 años de antigüedad.

León XIII (Límite con Soacha): Ubicado estratégicamente en la frontera sur de la ciudad, este barrio ofrece una gran ventaja para quienes trabajan en la zona industrial o en el municipio vecino. Los arriendos se mantienen estables cerca de los $950.000, beneficiándose de una estratificación socioeconómica baja que reduce el costo de los servicios públicos.

Arborizadora (Ciudad Bolívar): A pesar de los retos en movilidad, Arborizadora sigue siendo un refugio para el ahorro. Con una oferta diversa que incluye tanto casas como apartamentos en propiedad horizontal, los precios promedio rondan el $1.000.000.

Alquería La Fragua (Kennedy): En el suroccidente, este barrio destaca por su vocación comercial y residencial. Aunque la demanda ha subido, todavía se encuentran opciones de vivienda usada entre los $1.000.000 y $1.100.000, siendo una de las zonas mejor conectadas de este ranking.

Chuniza (Usme): Consolidado como un sector de expansión residencial, Chuniza ofrece apartamentos en conjuntos cerrados que, por su ubicación periférica, mantienen precios muy competitivos que difícilmente superan el millón de pesos para unidades de dos habitaciones.

Expertos sugieren que, antes de firmar un contrato este año, los ciudadanos verifiquen que el aumento aplicado no supere el 5,1% anual. Además, se observa una tendencia creciente hacia el arriendo de apartaestudios en estas zonas, donde los precios pueden bajar incluso hasta los $650.000, ideales para personas que viven solas o estudiantes.

Aunque los barrios del norte como Usaquén o Chicó siguen registrando cánones que superan los $3.500.000, la periferia bogotana se consolida en 2026 como el motor que permite la movilidad habitacional de las clases media y trabajadora.