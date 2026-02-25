¿Decretos por emergencia o estrategia electoral? Candidatos al Congreso cuestionan impuestos, tierras y contratación directa

En la Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN, el tema central fueron los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica para atender las afectaciones del invierno.

Las medidas incluyen un impuesto al patrimonio, mecanismos para asignación de tierras a damnificados y contratación directa sin licitación.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar. Candidatos al Senado y a la Cámara aseguraron que, aunque las disposiciones se justifican en la atención a la crisis climática, podrían tener implicaciones económicas, jurídicas y electorales.

“Seguir afectando a la empresa privada es un gran error”

El candidato al Senado Eliecer Camacho sostuvo que la carga tributaria sobre el sector privado podría impactar el empleo.

Primero que todo, seguir afectando a la empresa privada es un gran error. Ya no aguantan más impuestos y eso necesariamente afecta la contratación de los ciudadanos, tener más posibilidades de empleo.

También expresó reparos frente a los mecanismos sobre tierras:

Igualmente, hay unos temas que está maquillado por el tema de las inundaciones, pero eso es una expropiación. Pueden apoderarse desafortunadamente de las tierras según ellos para asignarlas a las personas que están afectadas, pero eso tiene más un fondo de expropiación.

Y cuestionó la contratación directa en temporada electoral:

Y también, a doce de las elecciones, no puede ser que tengan contratación directa sin los requisitos de ley. Hoy estamos precisamente en un proceso electoral que no permite que se realicen estas actividades y que posiblemente estos dineros van a afectar directamente el proceso electoral

Recaudos y narrativa política

Por su parte, el candidato Jorge Mora manifestó preocupación por el inicio inmediato de los recaudos y su eventual incidencia en la campaña.

Me preocupan dos cosas fundamentales. Primero, que desde ya se van a empezar a hacer recaudos y que estos recaudos seguramente van a incidir en este proceso electoral que se avecina.

También planteó que algunas de estas iniciativas podrían ser anuladas en instancias judiciales:

Insiste y sigue este gobierno haciendo este tipo de decretos, de proyectos que son polémicos y que hacen parte de una narrativa porque seguramente la Corte Constitucional los va a tumbar. Pero finalmente es victimizarse el gobierno (…) y hacer creer a los colombianos que los culpables es la institucionalidad.

"Abuso de poder", advertencias de corrupción

Carlos Soler, candidato a la Cámara, fue más allá y habló de extralimitación en el uso de facultades.

¿Qué vemos allí? Vemos un abuso de los poderes del presidente de la República, está atropellando la democracia, desde el punto de vista constitucional y legal. Primero, está legislando por decreto, eso está prohibido, y la Corte lo va a tumbar.

En materia de tierras, afirmó:

Lo que hemos visto en el tema de tierras es la persecución permanente a quienes tienen algo de tierra (…) y con estos decretos lo que hace es expropiación expresa.

Y frente a la contratación directa advirtió:

Corrupción es lo que vemos venir.

¿Recursos con impacto electoral?

Durante el panel se planteó si estos recursos podrían estar incidiendo en campañas políticas en las regiones.

Eliecer Camacho aseguró:

Sí, estamos observando hoy senadores que son bancada del gobierno, que están repartiendo diferentes elementos en las regiones, todo con el fin electoral (…) Sí se está sintiendo el tema de corrupción, se está sintiendo el tema de una amplia publicidad ya desbordada.

Jorge Mora mencionó el caso de Norte de Santander:

En esta oportunidad hace poco estuvo el candidato Cepeda. Y fueron gran cantidad de gente, buses, refrigerios, lo de siempre (…) ¿De dónde vienen?.

Añadió que incluso se habló de asistencia de personas que cruzaron la frontera para participar en un evento político.

Carlos Soler sostuvo:

Lo que estamos viendo en Bogotá, lo que estamos viendo en las grandes ciudades es el poder de la chequera del Estado (…) vemos una participación política directa del presidente de la República.

Seguridad: ¿retroceso de 20 años?

El debate también abordó el panorama de orden público. Carlos Soler comparó las cifras de grupos armados al inicio del gobierno con datos recientes.

Cuando el gobierno de Gustavo Petro recibió 6.814 miembros de grupos armados ilegales (…) El último conteo (…) fue exactamente 26.000 hombres en armas hace un mes.

Se refirió además al reclutamiento forzado:

La Defensoría del Pueblo puso hace seis meses el grito en el cielo por 2.700 niños indígenas reclutados a la fuerza (…) Eso es un crimen de guerra.

Jorge Mora agregó:

Estamos (…) porque los grupos armados y bandas criminales crecieron en un cuatrocientos por ciento (…) retrocedimos casi 20 a 30 años atrás.

Finalmente, las medidas adoptadas bajo la emergencia económica por el invierno se convirtieron en eje de confrontación política en la Mesa Ancha Electoral.

Mientras el Gobierno defiende los decretos como herramientas para atender la crisis, sectores de oposición advierten riesgos fiscales, jurídicos y electorales.