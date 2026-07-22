Comprar casa con solo el 10% de cuota inicial: Los bancos y entidades que prestan el 90% en 2026

El sueño de tener casa propia en Colombia suele tropezar con la misma piedra: la cuota inicial. Para la mayoría de las familias, reunir el 30% del valor de un inmueble representa años de ahorro o, en muchos casos, la renuncia anticipada al proyecto.

Sin embargo, en el panorama financiero de 2026 existen alternativas reales que reducen la barrera de entrada al exigir únicamente un 10% de cuota inicial, financiando el 90% restante.

Acceder a este porcentaje no es la norma general del crédito hipotecario tradicional, pero sí es una realidad a través de figuras específicas como el Leasing Habitacional y programas institucionales como los del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Leasing Habitacional vs. Crédito Tradicional

Para entender cómo funciona la financiación del 90%, es necesario diferenciar los mecanismos que ofrece la banca:

Crédito Hipotecario Tradicional: Por regulación y políticas de riesgo, la banca suele financiar hasta el 70% en vivienda No VIS (de Mayor Valor) y hasta el 80% en Vivienda de Interés Social (VIS).

Leasing Habitacional: Es la herramienta clave para llegar al 90%. Bajo este modelo, la entidad financiera adquiere el inmueble y se lo entrega al cliente en arriendo financiero con una opción de compra al final del contrato. Al mantener el banco la propiedad jurídica durante el plazo del crédito, el riesgo disminuye y permite otorgar un mayor porcentaje de financiación.

La principal diferencia del Leasing Habitacional es que el inmueble figura a nombre del banco hasta que se cancele la última cuota u opción de compra, lo que además suele ofrecer beneficios fiscales en la declaración de renta.

Entidades que ofrecen hasta el 90% de financiación

Fondo Nacional del Ahorro (FNA) - Crédito por Cesantías / AVC - Hasta el 90% - VIS y No VIS.

Bancolombia - Leasing Habitacional - Hasta el 90% - No VIS y proyectos aliados.

Davivienda - Leasing Habitacional / Mi Primera Vivienda - Hasta el 90% - VIS y No VIS.

Banco de Bogotá - Leasing Habitacional - Hasta el 90% - No VIS.

BBVA Colombia - Leasing Habitacional - Hasta el 90% - Proyectos financiados.

Aunque la posibilidad de poner solo el 10% facilita el acceso, las entidades financieras aplican un estudio de crédito riguroso para garantizar la capacidad de pago del solicitante.

La cuota mensual del crédito o arriendo financiero no debe superar entre el 30% y el 40% de los ingresos netos del comprador (o del grupo familiar si se decide sumar ingresos).

Además de ello, se debe contar con un reporte positivo en centrales de riesgo es indispensable. Para montos de financiación elevados, los bancos evalúan con mayor detalle el comportamiento de pago de tarjetas, créditos de consumo y servicios.

Para acceder a los beneficios del Fondo Nacional del Ahorro, se requiere tener las cesantías trasladadas a la entidad o contar con un contrato de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) con el tiempo mínimo de aportes requerido.