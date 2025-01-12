Abren convocatoria para que mujeres jóvenes cursen pregrados en tecnología con beca completa

Con el objetivo de reducir la brecha de género en el sector tecnológico, la empresa Davinci Technologies SAS en alianza con la Universidad EAN, lanzó una convocatoria nacional dirigida a mujeres colombianas interesadas en estudiar programas en tecnología, con becas que cubrirán el total de la matrícula durante el curso del pregrado.

Plazo máximo para acceder a convocatoria para mujeres

La convocatoria cerrará el 10 de diciembre de 2025 y está orientada principalmente a estudiantes de grado 11 o egresadas desde el 2024.

Según la Encuesta de Salarios 2024, desarrollada por Fedesoft, Cenisoft y Visión Tecnológica, las mujeres representan apenas el 30 % de los empleados en empresas de tecnología en Colombia y solo el 23 % desempeña cargos relacionados con desarrollo de software.

Además, cifras de Cenisoft indican que en el país únicamente el 25 % de los graduados universitarios en ingeniería o tecnología son mujeres, lo que refleja la necesidad de impulsar su participación en estos campos.

Queremos seguir promoviendo el talento femenino en tecnología, especialmente entre jóvenes que provienen de contextos en los que el acceso a la educación superior aún es limitado. Estas becas son una oportunidad para que nuevas voces y miradas se integren al ecosistema digital colombiano, afirmó Olga Lucía Orozco, CEO de Davinci Technologies SAS.

¿Quiénes pueden acceder a estas becas?

La iniciativa, desarrollada bajo el programa ‘Mujeres en Tecnología’ y que hace parte del compromiso de ambas instituciones con la inclusión y la formación de talento femenino en el sector digital, está dirigida principalmente a estudiantes de grado 11 o egresadas de colegios de estratos 1, 2 y 3.

“Las alianzas entre la academia y el sector privado son esenciales para garantizar una educación pertinente y accesible en el país, por ello seguimos impulsando oportunidades para que más jóvenes se integren a una economía digital, diversa y equitativa, convencidos de que su liderazgo y talento son esenciales para el desarrollo sostenible y la innovación en Colombia. La educación sigue siendo la herramienta más poderosa para cerrar brechas y generar igualdad de oportunidades”, afirmó Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN.

El proceso de selección inicia con un componente académico, donde las aspirantes deberán presentar su sábana de notas del grado 11 y los resultados de las pruebas Saber 11.

Además, deberán redactar una carta de motivación en la que expliquen por qué desean acceder a la beca, cómo esperan impactar positivamente su entorno y cuál es su compromiso con la formación recibida.

La evaluación de las candidatas tendrá dos fases: una primera etapa de análisis académico y motivacional, donde se evaluarán los documentos mencionados, y una segunda de entrevistas personalizadas, en la que participarán representantes de Davinci Technologies SAS y de la institución educativa.

Las mejores postulantes serán seleccionadas como beneficiarias de las becas completas, resultado que se publicará el 18 de diciembre.

La convocatoria estará abierta haste el 10 de diciembre de 2025 y podrá hacerlo a través de este enlace.