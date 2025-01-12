CANAL RCN
Economía

No presione este botón en Nequi: así están robando todo el dinero en segundos

Alerta en Nequi: una nueva estafa usa el botón “Aceptar” para robar su dinero en segundos. Conozca cómo funciona y cómo evitar caer en esta modalidad.

Foto: edición

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
07:00 a. m.
La temporada de fin de año no solo trae celebraciones y compras, también una oleada de intentos de estafa que se intensifican durante noviembre y diciembre.

En los últimos días, usuarios de Nequi han reportado una peligrosa modalidad que permite que los delincuentes vacíen cuentas en cuestión de segundos con solo presionar un botón. Le contamos cómo funciona y qué hacer para no caer.

Así funciona la estafa del “Aceptar” en Nequi

La técnica es sencilla, rápida y altamente efectiva para los delincuentes. Según reportes recientes, los estafadores envían una solicitud de dinero que llega a la app del usuario como si se tratara de una transacción pendiente.

En muchos casos, los criminales se comunican por WhatsApp o incluso por llamada, haciéndose pasar por compradores, clientes o supuestos emisores de un pago.

En ese momento le aseguran a la víctima que ya enviaron el dinero, pero que debe presionar el botón “Aceptar” para completar la transacción.

Si la persona cae en la trampa, lo que realmente está aprobando es una solicitud de cobro, es decir, está autorizando que su propio dinero salga de su cuenta hacia la del delincuente.

Este método afecta especialmente a adultos mayores y comerciantes que trabajan con pagos digitales y que suelen actuar con rapidez por afán o desconocimiento. Una vez se presiona el botón, el dinero puede ser transferido o usado en una compra en segundos.

La modalidad crece: ¿cómo identificarla y qué debe hacer?

La estafa se ha multiplicado en la temporada decembrina, cuando muchos usuarios reciben más ingresos y tienen mayor movimiento financiero.

Incluso, algunos afectados reportan casos de acoso, donde aparecen varias solicitudes de dinero en pocos minutos, buscando provocar presión y confusión.

La recomendación es directa: si no reconoce la operación, no presione Aceptar. La instrucción oficial es cancelar de inmediato la solicitud y verificar los movimientos dentro de la app. En caso de duda, es fundamental contactar directamente a Nequi a través de sus canales oficiales o acercarse a una sucursal.

