Por aumento de festivos en 2026, así bajará el promedio de horas trabajadas en 2026

El 2026 llegará con cambios importantes para los trabajadores colombianos. Además de sumar dos festivos entre semana frente a este año, el país completará el tramo final de la reducción gradual de la jornada laboral.

Cabe recordar que este proceso que inició en 2022 con la Ley 2101 y que busca mejorar la calidad de vida de millones de empleados. Para el próximo año, expertos proyectan que el promedio de horas trabajadas por semana llegará a alrededor de 43 horas, debido a la combinación de menos jornadas obligatorias y más días festivos.

La reducción definitiva a un máximo de 42 horas semanales comenzará a regir desde el 15 de julio de 2026, un hito que marcará el cierre de cuatro años de ajustes.

Así ha sido la reducción de la jornada laboral en Colombia

El recorte de horas inició en 2022, cuando la jornada legal pasó de 48 a 47 horas. En 2023 descendió a 46, en 2024 quedó en 45 y este 2025 se ubica en 44 horas semanales, según lo establecido en la Ley 2101 de 2021.

El objetivo es que, a mediados de 2026, el país llegue oficialmente a las 42 horas, alineándose con estándares de naciones que impulsan semanas laborales más cortas para mejorar productividad y bienestar.

El calendario también tendrá su efecto, pues en 2025 hubo 16 festivos entre semana y para 2026 la cifra subirá a 18, lo que representa más días de descanso y menos jornadas efectivas de trabajo.

Así quedaría el promedio semanal de trabajo en 2026

Con el nuevo esquema, se estima que los colombianos trabajarán 2.238 horas en todo 2026. Al dividirlas entre las 52 semanas del año, el promedio semanal quedará en 43 horas, una reducción de 104 horas frente a 2025, cuando la cifra total fue de 2.342 horas.

Y es que para el sector privado, este período de transición ha sido clave para reorganizar equipos, actualizar sistemas de control horario y ajustar turnos.

La meta es clara: llegar al 15 de julio de 2026 con una jornada de 42 horas totalmente implementada, un paso que acercará a Colombia a las tendencias laborales internacionales.