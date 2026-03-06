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Becas para maestrías 2026: cómo postularse a los 100 cupos en tecnología con doble titulación

Este programa abre cupos de posgrado en línea y con doble titulación en Estados Unidos.

OEA becas
Foto: Freepik

Noticias RCN

junio 03 de 2026
03:24 p. m.
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La formación avanzada y de posgrado en Colombia recibe un nuevo impulso. Gracias a una alianza estratégica entre el sector privado y diversas administraciones locales —incluyendo alcaldías y gobernaciones de regiones como Bogotá, Soacha, Bucaramanga, Neiva, el Atlántico y el Quindío— se ha lanzado una convocatoria que ofrece 100 becas para cursar maestrías virtuales con proyección internacional.

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Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la educación superior en áreas de alta demanda laboral y estará abierta para profesionales de cualquier disciplina. Los interesados tienen plazo para postularse hasta el próximo 24 de junio de 2026.

Esta es la oferta académica que tiene este programa

La oferta académica llega en un momento clave para el país. Según datos del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, los graduados anuales de maestrías y doctorados en Colombia pasaron de 14.002 a 42.678 en la última década registrada, lo que representa un crecimiento del 205 %. Pese a este récord histórico, la brecha frente a economías desarrolladas sigue siendo amplia: la cifra actual equivale a apenas 747 graduados por cada millón de habitantes.

El principal obstáculo continúa siendo el factor económico, a pesar de que la inversión en educación superior se traduce rápidamente en mejores ingresos. Cifras del Observatorio Laboral para la Educación demuestran que un profesional con título de maestría percibe en promedio un salario de entre 5 y 6 millones de pesos mensuales, en comparación con los 2,5 o 3 millones de pesos que recibe un recién graduado de pregrado.

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Programas que se presentan en esta convocatoria

Las maestrías más buscadas: Tecnología, IA y Negocios
Para responder a las necesidades del mercado global, la convocatoria ha priorizado programas enfocados en la transformación digital y el entorno empresarial. Entre los posgrados disponibles destacan:

  • Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
  • Seguridad Informática y Sistemas Computacionales.
  • Administración y Finanzas
  • Mercadeo, Analítica de Datos y Gestión de Proyectos
  • Tecnología Educativa

Los programas se dictarán bajo una modalidad 100 % virtual, lo que permite a los estudiantes flexibilizar sus horarios. Además de la maestría, el beneficio incluye una especialización adicional sin costo extra y la opción de obtener una doble titulación.

Así puede postularse

El proceso de inscripción es digital y se asignará por estricto orden de llegada, por lo que se recomienda iniciar el trámite lo antes posible. Los pasos son:

  • Ingresar al portal oficial de la convocatoria (www.alcaldiascol.com).
  • Seleccionar la ciudad o departamento de residencia.
  • Elegir la institución universitaria y el programa de maestría de interés.
  • Adjuntar el documento de identidad, el diploma y el certificado de notas del pregrado.
  • Presentar una entrevista enfocada en el potencial de impacto social y el interés de internacionalización del candidato.
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