Universidades privadas darán becas y descuentos para estudiantes en el segundo semestre de 2026
Conozca la oferta para lo que viene en la segunda parte del año.
Noticias RCN
07:42 a. m.
Con la segunda parte del año a la vuelta de la esquina, son miles de estudiantes en el país los que buscan acceder a la oferta educativa de alta calidad con las distintas universidades privadas.
Ante este panorama, la instituciones han empezado a mover sus fichas para que los estudiantes se matriculen. Para el segundo semestre del 2026, estas han ofrecido una serie de becas, alivios financieros y descuentos que buscan darle una oportunidad a miles de alumnos que no cuentan con los recursos suficientes.
Las instituciones privadas ofrecen programas que incluyen descuentos parciales y becas completas para programas presenciales y virtuales, todo esto además del tema financiero.
Universidades privadas darán becas y descuentos para el segundo semestre
Diversas fundaciones universitarias e instituciones de educación superior han hecho públicas sus tablas de descuentos enfocadas en incentivar el ingreso de estudiantes nuevos y apoyar la permanencia de los antiguos.
- Politécnico Grancolombiano: La institución confirmó que otorgará entre 1.200 y 1.500 becas para el periodo 2026-2, con coberturas que van desde el 25% hasta el 100% del valor total de la matrícula. Adicionalmente, eliminó el cobro de la inscripción y ofrece opciones de financiación directa como el programa CrediPoli.
- Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria): Implementó un 15% de rebaja para todos sus programas de pregrado en la sede de Bogotá dirigidos a estudiantes de primer semestre. Asimismo, habilitó una "beca regional" con el 30% de descuento para quienes cursen Ingeniería Civil, Ingeniería Mecatrónica o Derecho en la sede de Facatativá.
- Fundación Universitaria Horizonte: Con su iniciativa "Generación H", la universidad ofrece auxilios económicos sustanciales que oscilan entre el 25% y el 60% para carreras presenciales de alta demanda como Administración de Empresas, Contaduría Pública y Gastronomía.
- Fundación Universitaria Juan N. Corpas: La institución ha habilitado un 25% de descuento en la matrícula del primer semestre para sus programas bandera de Medicina, Enfermería y Licenciatura en Lenguas Extranjeras.
Otras universidades tradicionales del país mantienen activas sus convocatorias de becas ligadas al mérito y a condiciones socioeconómicas. La Universidad de La Salle mantiene vigentes sus programas de Beca Académica de Honor y la Beca de Inmersión para colegios articulados, aplicables para el segundo semestre del año.
Por su parte, la Universidad EAFIT, en Medellín, cerrará a finales de mayo su convocatoria de las "Becas Talento" y aliados (como Nutresa y la Fundación Santa Ana), destinadas a bachilleres destacados de estratos 1, 2, 3 y 4 que requieran un cubrimiento del 100% de la carrera.