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Cada colombiano debería pagar $ 23 millones para saldar la deuda del país: cifras alertan

Los expertos alertan que la deuda del país llegó a números históricos. Este será uno de los retos del próximo gobierno.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
02:06 p. m.
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La deuda del país ya alcanzó un nivel histórico: 1.200 billones de pesos. Este monto enciende las armas entre los analistas económicos, dado que podría traducirse en una nueva reforma tributaria y, por ende, llegaría el fantasma de más impuestos.

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Si se repartiera esa deuda entre los 52 millones de colombianos, a cada uno le correspondería pagar cerca de 23 millones de pesos, incluyendo menores de edad y adultos mayores. Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes debería dar 92 millones de pesos.

¿De cuánto es la deuda?

La magnitud de estas cifras es aún más preocupante al considerar que nueve de cada 10 pesos que le ingresan al Gobierno provienen de los impuestos. Entonces, se concluye que la deuda gubernamental es una obligación que, aunque las personas no la pidan, igualmente la asumen colectivamente.

El país está enfrentando números de crisis y endeudamiento calificado “hasta el cuello” por los expertos. Preocupa, además, haber llegado a estos niveles sin atravesar una emergencia excepcional que explicara el por qué.

La deuda pública no solo contempla el monto principal, por el hecho que va acompañada con los intereses de la carga financiera. En pocas palabras, los préstamos no son gratis, sino que van con otros ítems.

La deuda: uno de los mayores retos del próximo Gobierno

En ese orden de ideas, la principal preocupación de los analistas económicos se centra en determinar qué estrategias implementará el próximo gobierno, sea que gane Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

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La próxima administración deberá encontrar la forma de reducir la deuda, pero sin recurrir a más impuestos. Básicamente, tendrá que lograr la sostenibilidad fiscal del país sin afectar la capacidad económica de las personas.

Cifras del Centro de Estudios Económicos – Anif muestran que la deuda neta del Gobierno cerró en 2025 con un 58.5 % del PIB. Si se compara con los años anteriores (a excepción de la pandemia), los números despertaron preocupación.

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