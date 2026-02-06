Ranking revela cuáles son las mejores universidades de Colombia: 3 entre las mejores del mundo

Las universidades colombianas volvieron a destacarse en un importante listado internacional que evalúa la calidad de la educación superior en el mundo.

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Se trata del más reciente ranking elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR), una medición que analizó más de 21.000 instituciones y seleccionó las 2.000 mejores a nivel global.

El informe ubicó a seis universidades colombianas dentro de este selecto grupo y destaca especialmente a tres de ellas por estar entre las primeras 1.000 del planeta, un logro que refleja el avance de la educación superior nacional en aspectos como investigación, calidad académica y producción científica.

¿Cuáles son las mejores universidades de Colombia según el CWUR?

De acuerdo con la clasificación, la mejor institución del país es la Universidad Nacional de Colombia, que se ubicó en el puesto 777 a nivel mundial.

El listado continúa con la Universidad de los Andes (897) y la Universidad de Antioquia (991), las únicas tres universidades colombianas que lograron entrar al top 1.000 global.

El ranking también incluyó a la Pontificia Universidad Javeriana (1.610), la Universidad Antonio Nariño (1.684) y la Universidad Industrial de Santander (1.828).

Estos resultados muestran el protagonismo que han ganado varias instituciones colombianas en escenarios académicos internacionales.

Los criterios que evaluó el prestigioso ranking

A diferencia de otras mediciones que se enfocan en encuestas de percepción, el CWUR utiliza indicadores relacionados con el desempeño académico y científico de las universidades.

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Entre los aspectos evaluados se encuentran la calidad educativa, la empleabilidad de los egresados, el nivel del profesorado y el impacto de la investigación desarrollada por cada institución.

Además, se tienen en cuenta factores como la producción científica, el número de artículos publicados, la presencia en revistas académicas de alto nivel y la cantidad de citaciones obtenidas por los investigadores.

En el panorama mundial, las primeras posiciones fueron ocupadas por Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of Cambridge y University of Oxford, instituciones que continúan liderando la educación superior a nivel internacional.