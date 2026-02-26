CANAL RCN
Jóvenes recibirán hasta 1 millón de pesos con subsidio clave: confirmaron fecha de primer pago

Desde el DPS dieron a conocer la fecha de pago de este primer ciclo.

Bono a jóvenes por parte de la alcaldía de Kennedy
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
12:18 p. m.
El Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha dado luz verde al inicio de los pagos para el primer ciclo de 2026 del programa Jóvenes en Paz. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, busca arrebatar a la juventud de las dinámicas de violencia a través de un apoyo económico condicionado a la formación y el servicio social.

El proceso de transferencia comenzó oficialmente este 27 de febrero de 2026. Para este ciclo inicial, la entidad ha destinado más de 14.102 millones de pesos que beneficiarán a un total de 12.744 jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema en todo el territorio nacional.

Cambian fechas de pago de subsidios: así quedan Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven
RELACIONADO

A diferencia de otros subsidios fijos, el monto de Jóvenes en Paz es variable y depende directamente del cumplimiento de los compromisos (asistencia a talleres, educación y trabajo comunitario).

¿De cuánto es el monto de este programa del DPS?

Lo primero que se debe decir es que este incentivo consta de un máximo de 12 transferencias durante el año por beneficiario. “Se transfiere directamente a la cuenta del joven, previa certificación de cumplimiento expedida por el Ministerio de Igualdad y Equidad”, dijo la entidad.

  • 100% de cumplimiento: $1.000.000
  • 90% a 99,9% de cumplimiento: $900.000
  • 80% a 89,9% de cumplimiento: $800.000
  • 70% a 79,9% de cumplimiento: $500.000

Si el cumplimiento es inferior al 70%, el joven no recibirá el incentivo en ese ciclo. El pago correspondiente al rango del 70% solo se puede otorgar por única vez como medida de flexibilidad.

