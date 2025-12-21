Tecnología con propósito: 16 becas para transformar el futuro digital de Ciudad Bolívar

En un contexto global marcado por la transformación acelerada del mercado laboral, la formación en habilidades digitales se ha convertido en una herramienta clave para cerrar brechas sociales. Conscientes de esta realidad, Become Digital, empresa colombiana especializada en soluciones de identidad digital, anunció una alianza estratégica con Colcoders para donar 16 becas de formación tecnológica dirigidas a habitantes de Ciudad Bolívar, una de las localidades con mayores índices de desempleo en Bogotá.

La iniciativa busca ofrecer acceso a educación especializada en áreas de alta demanda como análisis de datos, fundamentos de programación, inteligencia artificial, ciberseguridad básica y herramientas colaborativas en la nube, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales y fortalecer proyectos de vida sostenibles.

Una convocatoria con enfoque social y comunitario

La difusión de la convocatoria estará a cargo de Colcoders, que utilizará sus canales comunitarios y aliados locales para garantizar que la información llegue a la población del territorio. La primera cohorte estará conformada por 9 mujeres y 7 hombres, entre los 14 y 48 años, seleccionados por su motivación y compromiso con el proceso formativo.

Los beneficiarios contarán con el respaldo de Platzi como plataforma educativa, desde donde se diseñó una ruta de aprendizaje que integrará tanto habilidades técnicas como competencias blandas y socioemocionales, fundamentales para la inserción laboral en el sector tecnológico.

Formación integral para una inserción laboral real

Más allá de los contenidos académicos, el programa incluirá acompañamiento psicosocial, preparación para entrevistas, elaboración de hoja de vida, orientación laboral y un enfoque comunitario basado en liderazgo y aprendizaje autodirigido. Además, los participantes deberán cursar módulos obligatorios como inglés, junto a contenidos electivos según sus intereses.

Desde Become Digital destacan que el propósito no es solo capacitar, sino construir trayectorias profesionales a largo plazo, facilitando el acceso a pasantías, vinculación laboral o formación avanzada. Esta apuesta busca que jóvenes, mujeres y adultos de Ciudad Bolívar se conviertan en la primera generación de sus familias en ingresar al mundo tecnológico, generando nuevas oportunidades y transformando realidades desde la educación digital.