CANAL RCN
Economía

Tecnología con propósito: 16 becas para transformar el futuro digital de Ciudad Bolívar

Colcoders realizará la difusión de la convocatoria en Ciudad Bolívar a través de sus canales comunitarios y aliados locales.

Computador
Foto: Pixabay | Imagen de referencia

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
06:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un contexto global marcado por la transformación acelerada del mercado laboral, la formación en habilidades digitales se ha convertido en una herramienta clave para cerrar brechas sociales. Conscientes de esta realidad, Become Digital, empresa colombiana especializada en soluciones de identidad digital, anunció una alianza estratégica con Colcoders para donar 16 becas de formación tecnológica dirigidas a habitantes de Ciudad Bolívar, una de las localidades con mayores índices de desempleo en Bogotá.

La iniciativa busca ofrecer acceso a educación especializada en áreas de alta demanda como análisis de datos, fundamentos de programación, inteligencia artificial, ciberseguridad básica y herramientas colaborativas en la nube, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales y fortalecer proyectos de vida sostenibles.

Entregarán 100 becas para estudiar pregrados, maestrías y doctorados: Así puede aplicar
RELACIONADO

Entregarán 100 becas para estudiar pregrados, maestrías y doctorados: Así puede aplicar

Una convocatoria con enfoque social y comunitario

La difusión de la convocatoria estará a cargo de Colcoders, que utilizará sus canales comunitarios y aliados locales para garantizar que la información llegue a la población del territorio. La primera cohorte estará conformada por 9 mujeres y 7 hombres, entre los 14 y 48 años, seleccionados por su motivación y compromiso con el proceso formativo.

Los beneficiarios contarán con el respaldo de Platzi como plataforma educativa, desde donde se diseñó una ruta de aprendizaje que integrará tanto habilidades técnicas como competencias blandas y socioemocionales, fundamentales para la inserción laboral en el sector tecnológico.

Formación integral para una inserción laboral real

Más allá de los contenidos académicos, el programa incluirá acompañamiento psicosocial, preparación para entrevistas, elaboración de hoja de vida, orientación laboral y un enfoque comunitario basado en liderazgo y aprendizaje autodirigido. Además, los participantes deberán cursar módulos obligatorios como inglés, junto a contenidos electivos según sus intereses.

Alcaldía de Bogotá anuncia más de 9.000 becas en educación superior y técnica: así puede aplicar
RELACIONADO

Alcaldía de Bogotá anuncia más de 9.000 becas en educación superior y técnica: así puede aplicar

Desde Become Digital destacan que el propósito no es solo capacitar, sino construir trayectorias profesionales a largo plazo, facilitando el acceso a pasantías, vinculación laboral o formación avanzada. Esta apuesta busca que jóvenes, mujeres y adultos de Ciudad Bolívar se conviertan en la primera generación de sus familias en ingresar al mundo tecnológico, generando nuevas oportunidades y transformando realidades desde la educación digital.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Bogotá, entre las 5 ciudades más pobladas de todo Sudamérica

Emprendimiento

Colombianos llevan su tradición cafetera al corazón de Europa: migrar y emprender

Finanzas personales

¿Por qué cada vez hay más inversión industrial en la sabana de Bogotá?

Otras Noticias

Antártida

ARC Simón Bolívar navega hacia Valparaíso tras recorrer 3.000 millas náuticas con barbería a bordo

El buque insignia de Colombia completa su día 16 de navegación con servicios internos funcionando, mientras la tripulación se prepara para arribar a Chile.

Artistas

Carín León lanza Chapayeka (Puro Chucky), su nuevo regalo musical de Navidad

Carín León lanza Chapayeka (Puro Chucky), su nuevo álbum grabado en vivo, con el que rinde homenaje a la música mexicana y cierra un año histórico.

Redes sociales

Ella es la nueva novia de Edwuin Cetré, la modelo con la que celebró el título de Estudiantes

Sudáfrica

Tiroteo en un bar de Sudáfrica deja nueve personas muertas

Cuidado personal

Los mitos más comunes del ejercicio que sabotean los propósitos de año nuevo