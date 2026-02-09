Más de 120 mil tutelas sin respuesta: la grave crisis que le destapan a la Nueva EPS

Aunque la entrevista comenzó hablando de la emergencia climática que golpea a regiones como Córdoba, Sucre, Santander, Cundinamarca, Nariño y Antioquia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, puso sobre la mesa otro drama que afecta a miles de colombianos: la crisis del sistema de salud, especialmente en la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno.

Marín reconoció que el país enfrenta una situación crítica, no solo por el impacto del invierno y los frentes fríos, sino también por fallas estructurales en la atención a los ciudadanos. En ese contexto, advirtió que muchas de estas emergencias son previsibles y que el Estado debe fortalecer tanto la prevención como la respuesta institucional.

El dato que prende las alarmas: 120 mil tutelas acumuladas

El punto más grave de la denuncia llegó al hablar de la Nueva EPS. La defensora reveló que el actual interventor encontró más de 120 mil correos relacionados con acciones de tutela que no habían sido abiertos, es decir, fallos judiciales que ordenaban proteger derechos en salud y que nunca fueron siquiera revisados.

Según Marín, esta situación evidencia una negligencia extremadamente grave dentro de la entidad y explica, en parte, por qué los reclamos de los usuarios aumentaron más del 100% en el último año, superando las 14 mil peticiones formales.

La defensora también cuestionó la inestabilidad en las interventorías y habló de una especie de “endogamia” administrativa, donde los cambios de funcionarios no se traducen en soluciones reales para los pacientes.

Pacientes sin medicamentos y filas interminables

El impacto de esta crisis se refleja en regiones como Ibagué, donde decenas de usuarios madrugan para intentar conseguir medicamentos que nunca llegan. Pacientes con enfermedades cardíacas, renales o crónicas denunciaron que llevan meses sin recibir tratamientos esenciales, muchos de ellos de alto costo y vitales para su supervivencia.

La Defensoría del Pueblo reconoció que el cambio de gestores farmacéuticos se hizo sin una transición adecuada, lo que agravó el desabastecimiento y dejó a miles de personas en el limbo.

Aunque la Nueva EPS presentó un plan para normalizar la entrega de medicamentos en los próximos dos meses, Marín fue contundente: mientras eso no se traduzca en resultados reales para los pacientes, “ese plan no existe”.

Un problema que ya es humanitario

Para la Defensoría, lo que ocurre con la Nueva EPS no es solo una crisis administrativa, sino un problema humanitario, donde los ciudadanos ven vulnerado su derecho fundamental a la salud. La existencia de más de 120 mil tutelas sin atender muestra, según Marín, un sistema que falló en lo más básico: escuchar y cumplir las órdenes de la justicia.

El llamado es a una intervención con estabilidad, decisiones de fondo y soluciones urgentes, porque, como advirtió la defensora, la gente no puede esperar cuando su vida depende de un medicamento o de una cita médica que nunca llega.