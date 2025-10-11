Alcaldía de Bogotá anuncia más de 9.000 becas en educación superior y técnica: así puede aplicar

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Educación Distrital (SED) y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), anunció la apertura de cinco nuevas convocatorias que ofrecerán 9.500 cupos en programas de educación superior y técnica laboral, acompañados de apoyos económicos, becas y líneas de financiación flexibles.

Alcaldía de Bogotá anuncia más de 9.000 becas académicas

Con una inversión cercana a los $450.000 millones por parte del Distrito y $108.000 millones adicionales aportados por las instituciones aliadas, esta estrategia busca fortalecer el acceso, la permanencia y la graduación de los jóvenes bogotanos en sus estudios, consolidando la educación como un motor de desarrollo e inclusión.

“No se trata solo de otorgar un beneficio, sino de acompañar a los jóvenes en su formación con responsabilidad social y sentido público”, aseguró Víctor Saavedra Mercado, director general de la Agencia Atenea.

Son cinco las convocatorias disponibles, la primera de ellas es Jóvenes a la E4, Educación Superior en universidades privadas. Esta ofrece más de 3.900 cupos para bachilleres de colegios de Bogotá de hasta 28 años que deseen cursar programas técnicos, tecnológicos o profesionales.

Los beneficiarios recibirán 100 % de cobertura en matrícula y un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por semestre.

Además, incluye la nueva línea Talentos Excepcionales, con 350 becas para estudiantes con alto desempeño académico, artístico o deportivo.

La convocatoria para aplicar a estas becas irá desde este 11 de noviembre hasta el próximo 18 de noviembre y los resultados serán anunciados el 15 de diciembre.

Por otro lado, está Talentos Excepcionales, Reconocimiento a los mejores. Esta va dirigida a jóvenes que sobresalen por su excelencia en distintas áreas.

Se otorgarán más de 350 becas a 294 estudiantes con puntajes en los percentiles 99 y 100 en Saber 11, 50 artistas destacados y 10 deportistas de alto rendimiento.

Los beneficiarios recibirán acompañamiento académico y emocional para potenciar sus talentos.

FEST Atenea — Beca-crédito condonable: Este modelo ofrece 1.000 cupos con financiamiento educativo flexible. Los jóvenes no necesitan codeudor ni historial crediticio, y comienzan a pagar solo al graduarse y obtener ingresos.

Las cuotas se ajustan a su salario y el saldo restante puede ser condonado tras 12 años. Además, se ofrecen condonaciones adicionales del capital por mérito académico, vulnerabilidad o género.

La convocatoria irá del 2 al 10 de diciembre y los resultados serán publicados el 29 de diciembre del presente año.

Jóvenes a la E — Educación Superior en instituciones públicas: Incluye 2.600 cupos en universidades públicas y 900 más en programas del SENA.

Los estudiantes recibirán apoyo económico, tutorías, orientación vocacional y servicios de bienestar durante sus estudios.

Jóvenes a la E — Formación para el Trabajo: Ofrece 1.100 cupos para jóvenes entre 14 y 28 años que buscan capacitación técnica-laboral con rápida inserción en el mercado laboral. El programa cubre el 100 % de la matrícula y entrega un apoyo de sostenimiento por semestre.

Toda la información sobre requisitos, cronogramas y formularios de inscripción estará disponible en www.agenciaatenea.gov.co y en las redes sociales de la Agencia Atenea y la Secretaría de Educación Distrital.