Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por hombres armados horas después de ser excarcelado: esto se sabe

En horas de la noche del domingo 8 de febrero, se reportó una nueva situación contra los dirigentes opositores en Venezuela.

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, fue detenido nuevamente apenas horas después de haber sido excarcelado, según denuncias públicas de su familia y de la premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Recordemos que Guanipa había recuperado su libertad, tras permanecer arbitrariamente detenido desde el 23 de mayo de 2025. Sin embargo, esa expectativa duró apenas unas horas.

Juan Pablo Guanipa fue secuestrado en Venezuela

De acuerdo con la denuncia difundida por su hijo, Juan Pablo Guanipa fue interceptado cerca de la medianoche, alrededor de las 11:45 p. m., cuando se encontraba participando en una actividad.

En ese momento, un grupo de aproximadamente 10 hombres, que no portaban ningún tipo de identificación, lo emboscó y se lo llevó por la fuerza.

La alerta fue hecha pública por Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor, quien utilizó la red social X para advertir lo ocurrido y pedir ayuda internacional.

Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación.

¿Quién secuestró a Juan Pablo Guanipa?

En un segundo mensaje, el hijo del líder opositor responsabilizó directamente al régimen de lo que pueda ocurrirle y exigió señales inmediatas de que sigue con vida:

Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre.

Posteriormente, desde la cuenta oficial de Juan Pablo Guanipa en X, Ramón amplió la denuncia y entregó más detalles del operativo:

Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación.

La denuncia fue respaldada públicamente por María Corina Machado, premio Nobel de Paz, quien calificó el hecho como un secuestro y lanzó una alerta internacional.

URGENTE. ALERTA INTERNACIONAL. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata.

Ministerio Público justificó la detención de Juan Pablo Guanipa: esto dijeron

Mientras familiares y líderes opositores hablaban de un secuestro ejecutado por hombres armados sin identificación, el Ministerio Público del régimen salió a justificar la detención, señalando que Guanipa habría incumplido las condiciones impuestas para su excarcelación, argumento que fue rechazado por su entorno.

La nueva detención ocurrió cuando aún no se cumplían 24 horas desde su liberación.

Es importante mencionar que este hecho se produjo a pocas horas de que María Corina Machado ingresara a una reunión programada con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, prevista para las 10:30 de la mañana, según su equipo de comunicaciones.

En ese encuentro, la líder opositora tiene previsto referirse a la nueva ley de amnistía, que se espera sea aprobada esta semana.