CANAL RCN
Economía

Préstamos digitales para trabajadores formales: montos, plazos y condiciones

Créditos de corto plazo para necesidades inmediatas: plazos, tasas y condiciones.

Préstamos digitales fincogo como hacerlo
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
05:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Contar con opciones de crédito ágiles, claras y confiables puede marcar la diferencia entre resolver un imprevisto o caer en alternativas informales de alto riesgo.

Bajo esa premisa, Fincomercio puso en marcha FincoGO, una línea de crédito digital diseñada para atender necesidades inmediatas sin trámites complejos.

¿Cuáles son los mejores CDT para invertir en febrero de 2026?
RELACIONADO

¿Cuáles son los mejores CDT para invertir en febrero de 2026?

La iniciativa surge en un momento en el que los usuarios del sistema financiero exigen procesos simples, respuestas rápidas y acceso desde el celular.

En Colombia, cada vez más personas buscan soluciones que les permitan cubrir gastos médicos, educativos o urgencias cotidianas sin comprometer su estabilidad económica.

En ese escenario, FincoGO se plantea como una herramienta de apoyo para quienes cuentan con vinculación laboral en empresas con convenio y descuento por nómina.

¿Cómo funciona el crédito digital de Fincomercio?

FincoGO es una línea de crédito digital orientada a asociados de Fincomercio que trabajan en empresas con convenio vigente y cuentan con descuento por nómina. Su objetivo es brindar financiación rápida para cubrir necesidades inmediatas, sin procesos presenciales ni trámites extensos.

Entre sus principales condiciones se encuentran montos que van desde los $200.000 hasta 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con plazos que oscilan entre uno y ocho meses.

El pago se realiza mediante descuento automático por nómina, lo que permite mantener un control más estricto del presupuesto mensual y reduce el riesgo de mora.

Estas personas no pueden ser despedidas de sus trabajos en Colombia
RELACIONADO

Estas personas no pueden ser despedidas de sus trabajos en Colombia

Uno de los aspectos más relevantes es el tiempo de respuesta. En promedio, las solicitudes reciben una notificación en un plazo cercano a tres horas, a través de correo electrónico y mensaje de texto, lo que resulta clave cuando se trata de atender situaciones urgentes.

Aumentan los créditos digitales en Colombia

El crecimiento de los créditos digitales de corto plazo refleja una tendencia cada vez más común entre trabajadores que buscan resolver necesidades puntuales sin recurrir a mecanismos informales.

En los últimos años, este tipo de productos ha sido utilizado por miles de personas como una alternativa para cubrir gastos inmediatos, en un contexto económico que exige mayor planeación y control del endeudamiento.

De cara a los próximos años, la ampliación de estas líneas de financiación apunta a beneficiar a un mayor número de empleados vinculados a empresas con convenios, lo que evidencia una expansión del acceso al crédito formal en escenarios laborales estables.

El Banco de la República advierte que la inflación podría llevar a nuevo aumento de la tasa de interés
RELACIONADO

El Banco de la República advierte que la inflación podría llevar a nuevo aumento de la tasa de interés

Sin embargo, especialistas en educación financiera coinciden en que el acceso rápido al dinero debe ir acompañado de decisiones responsables. Recomiendan que, antes de solicitar un crédito, las personas definan con claridad para qué lo necesitan, evalúen si la cuota se ajusta a su presupuesto mensual y prioricen gastos esenciales frente a consumos prescindibles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

Estas son las personas que deben actualizar el RUT para este año 2026: multas serán grandes

Colpensiones

Freno a Colpensiones: Corte ordena eliminar esta condición para pensionarse en el país

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 7 de febrero de 2026

Otras Noticias

Transmilenio

Innovadora idea con IA podría acabar con el dolor de cabeza de los colados en Transmilenio

Cada año, los colados le generan pérdidas millonarias a Transmilenio. Con la IA, podría no ocurrir más.

Millonarios

Campeón con Millonarios criticó el 'negociazo' de Andrés Cadavid en la reventa de boletas

Exfutbolista de Millonarios y campeón en el 2012 dejó mal parado a Andrés Cadavid: ¿Qué dijo?

Venezuela

Excarcelan a Perkins Rocha, asesor de María Corina Machado

Artistas

Giovanny Ayala sorprendió al asegurar que Yeison Jiménez se le manifestó: así lo contó en video

Enfermedades

Cáncer de colon: ¿se está convirtiendo en el más mortal entre adultos jóvenes?