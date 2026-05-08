Habrá cambios en movilidad y pico y placa por el puente festivo del 7 de agosto en Bogotá

Con motivo del puente festivo de la Batalla de Boyacá, Bogotá se prepara para una masiva movilización de viajeros. La Secretaría Distrital de Movilidad puso en marcha un plan especial para atender el alto flujo de vehículos que saldrán y regresarán a la capital durante los próximos días.

De acuerdo con las proyecciones de la entidad, durante este puente festivo se espera la salida de 1.122.577 vehículos y el ingreso de 1.013.096 automotores, por lo que se implementarán medidas especiales de control, monitoreo y regulación del tráfico en los principales corredores viales.

¿Cómo será el plan éxodo en Bogotá?

Las autoridades explicaron que este será un puente festivo atípico, por lo que el comportamiento de los viajeros será diferente al habitual.

Se prevé que la mayor parte de las salidas ocurra de manera escalonada entre la tarde del jueves y la mañana del viernes, mientras que el mayor volumen de retorno se concentrará durante el domingo 9 de agosto.

Para atender esta alta demanda, la Secretaría Distrital de Movilidad desplegará un operativo con Agentes Civiles de Tránsito, Guías de Movilidad, Gerentes en Vía y uniformados de la Policía de Tránsito.

Además, como parte del Plan Éxodo y Retorno, se realizarán ajustes en los tiempos de los semáforos en los corredores con mayor congestión, habrá supervisión constante en puntos estratégicos y coordinación con autoridades regionales, alcaldías de municipios vecinos y concesionarios viales para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

¿Qué medidas especiales habrá el domingo 9 de agosto?

La Secretaría de Movilidad informó que el domingo se implementarán acciones adicionales para agilizar el ingreso de vehículos a la capital.

Entre ellas se encuentran las intermitencias semafóricas en la Autopista Sur y el reversible sobre la carrera Séptima, entre las calles 245 y 183, con el propósito de facilitar el retorno de los viajeros.

¿Cómo funcionará el pico y placa regional?

Una de las principales medidas será la aplicación del pico y placa regional para todos los vehículos que ingresen a Bogotá por los nueve corredores autorizados.

La restricción operará así:

De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m. podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¿En qué vías aplicará la restricción?

El pico y placa regional regirá en los nueve principales accesos a Bogotá:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida Calle 13.

Avenida Calle 80.

Avenida Carrera Séptima.

Avenida Boyacá (vía al Llano).

Vía Suba – Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

¿De cuánto es la multa por incumplir la medida?

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que quienes no respeten el pico y placa regional recibirán un comparendo de $633.200.

Por esa razón, la entidad recomendó planear con anticipación el regreso a la ciudad, respetar los horarios establecidos y evitar contratiempos durante el retorno.