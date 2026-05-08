Influencer publicó fotos y videos de la supuesta infidelidad de J Balvin

La polémica alrededor de J Balvin y su pareja Valentina Ferrer volvió a tomar fuerza después de que una influencer compartiera fotografías y videos que, según ella, respaldan su versión sobre un supuesto encuentro íntimo con el cantante ocurrido años atrás.

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Las redes sociales volvieron a poner a J Balvin en el centro de la conversación. Esta vez, la controversia surgió luego de que la influencer mexicana Melanie Pavola difundiera nuevas imágenes y videos en los que aparece junto al intérprete de música urbana, material que presentó después de revelar una historia sobre un presunto episodio íntimo ocurrido cuando Valentina Ferrer estaba esperando a su hijo.

La creadora de contenido, que supera los dos millones de seguidores en Instagram, aseguró que el cantante la invitó a Nueva York y que, tras compartir con él, se enteró por J Balvin de que su pareja estaba embarazada. Según su relato, decidió marcharse inmediatamente después de conocer esa información.

¿Qué muestran las fotos y videos publicados por la influencer?

Después de hacer pública su versión, Melanie Pavola compartió varias fotografías en las que aparece junto a J Balvin en un camerino, además de un video recopilando distintos momentos en los que coincide con el cantante durante conciertos y otros encuentros.

En otra publicación también difundió imágenes donde se le observa junto al artista y parte de su equipo en lo que parece ser un evento privado. Junto al material escribió un breve mensaje en el que aseguró que les desea lo mejor a Balvin y a Valentina Ferrer.

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Las publicaciones incrementaron el interés de los usuarios y provocaron que el nombre del cantante colombiano se ubicara entre las principales tendencias en distintas plataformas digitales.

¿Qué se sabe sobre el supuesto caso de infidelidad de J Balvin?

Hasta ahora, las afirmaciones corresponden exclusivamente al testimonio de la influencer y al contenido que ella misma ha difundido en sus redes sociales. Ni J Balvin ni Valentina Ferrer han confirmado o desmentido públicamente estas versiones.

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A pesar de los cuestionamientos de algunos usuarios sobre por qué decidió hablar de un hecho que, según su relato, ocurrió hace varios años, Pavola continuó respondiendo comentarios y publicando contenido relacionado con el tema.