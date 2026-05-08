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¿Por qué los colegios de Bogotá no tendrán clases este 6 de agosto?

Miles de estudiantes no tendrán clases el 6 de agosto en Bogotá. ¿Cuál es el motivo?

Foto: Secretaría de Educación
Foto: Secretaría de Educación

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
05:46 p. m.
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Los colegios del Distrito suspenderán las clases este jueves 6 de agosto de 2026 debido a la celebración del Día de la Fiesta Distrital, una jornada oficial establecida por la Alcaldía de Bogotá con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad. La medida aplica únicamente para las instituciones educativas oficiales.

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Miles de estudiantes de los colegios públicos de Bogotá disfrutarán de un día sin actividades académicas este jueves 6 de agosto. La razón corresponde a una fecha que hace parte del cronograma oficial del Distrito.

La suspensión de clases está contemplada en el Decreto Distrital 640 de 2025, mediante el cual la Administración Distrital institucionalizó el Día de la Fiesta Distrital, una conmemoración que coincide con el aniversario de la fundación de Bogotá.

Además de los colegios oficiales, la jornada también impactará el funcionamiento de varias entidades distritales, cuyos servidores públicos tendrán el día de descanso, salvo aquellos que deban prestar servicios esenciales para garantizar la atención a la ciudadanía.

¿Por qué no habrá clases en los colegios del Distrito?

La Secretaría de Educación incluyó esta fecha dentro del calendario académico de los establecimientos educativos oficiales, por lo que no habrá clases en los colegios distritales durante el jueves 6 de agosto.

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La decisión responde a la celebración del Día de la Fiesta Distrital, creado mediante el Decreto Distrital 640 de 2025. Esta disposición establece que la fecha será considerada una jornada cívica para los servidores públicos del Distrito, quienes tendrán descanso, excepto aquellos que, por la naturaleza de sus funciones, deban continuar prestando servicio.

El decreto también señala que los funcionarios que trabajen ese día tendrán derecho a la compensación prevista en la normativa vigente para este tipo de jornadas especiales.

¿Los colegios privados también suspenden clases?

La medida no cobija automáticamente a los colegios privados de Bogotá. Cada institución educativa privada tiene autonomía para definir su calendario escolar y decidir si suspende o mantiene las actividades académicas.

Por esa razón, algunos planteles podrían acogerse a la celebración del aniversario de Bogotá, mientras que otros desarrollarán clases con normalidad. La recomendación para los padres de familia es consultar directamente con cada institución educativa para confirmar la programación.

Aunque buena parte de las entidades distritales no prestarán atención al público, los servicios considerados esenciales continuarán operando. Entre ellos se encuentran los relacionados con salud, atención de emergencias, seguridad, movilidad y otras dependencias cuya labor no puede interrumpirse.

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La jornada del 6 de agosto hace parte de las actividades conmemorativas por la fundación de Bogotá y, para los estudiantes de los colegios oficiales, representa un día de descanso contemplado desde el inicio del calendario académico.

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