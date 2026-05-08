Invertir en Bitcoin sin comprar criptomonedas: conozca el nuevo fondo protegido en Colombia

La firma comisionista de bolsa Acciones & Valores presentó al mercado colombiano un nuevo Fondo de Inversión Colectiva (FIC) estructurado que permite acceder a la rentabilidad potencial del Bitcoin de manera 100% administrada.

La principal novedad de este vehículo financiero es que ofrece la devolución del 100% del capital inicial al vencimiento, mitigando el riesgo de pérdida frente a la volatilidad histórica de los activos digitales.

Así funcionará el primer fondo de inversión colectiva para invertir en Bitcoin

El temor a sufrir pérdidas económicas, la complejidad técnica de administrar claves privadas en billeteras virtuales y la brusca fluctuación de precios han mantenido a miles de colombianos al margen de las inversiones en criptoactivos.

Para solucionar estos obstáculos, el nuevo fondo no adquiere el token de Bitcoin directamente. En su lugar, opera mediante una nota estructurada que replica el desempeño del IBIT (iShares Bitcoin Trust), un ETF negociado en mercados internacionales y administrado por BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo.

De esta manera, los recursos permanecen bajo la custodia y supervisión legal de una comisionista vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Características clave del nuevo fondo estructurado

Monto mínimo de ingreso: Desde $1.000.000 COP.

Plazo de permanencia: 31 meses (fondo cerrado, no permite retiros anticipados).

Protección de capital: Garantía del 100% del dinero invertido en pesos al momento del vencimiento del plazo.

Activo de referencia: ETF IBIT de BlackRock (iShares Bitcoin Trust).

Potencial de rendimiento: Participación en la valorización del activo con un techo de rentabilidad de hasta el 50% en dólares.

Respaldo institucional: La nota estructurada cuenta con la garantía de un banco internacional con calificación mínima de grado de inversión.

El producto llega tras un periodo de corrección en la cotización global de los activos cripto, escenario que analistas identifican como una ventana estratégica de entrada a precios atractivos.

Acciones & Valores ha implementado anteriormente esta misma metodología de capital protegido en mercados que atravesaban correcciones severas, como los fondos estructurados sobre acciones de Estados Unidos y Brasil. Dichos vehículos permitieron a los clientes capturar valorizaciones posteriores superiores al 20% manteniendo blindado su capital inicial.

Este FIC está dirigido tanto a ahorradores e inversionistas novatos que buscan dar su primer paso en activos alternativos con total seguridad patrimonial, como a perfiles experimentados que desean diversificar su portafolio sin asumir el riesgo de liquidación total.