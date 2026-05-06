BIME Bogotá 2026: AIE expone la crisis de regalías y derechos de artistas en el streaming

El evento reunirá a expertos y creadores, como Héctor Buitrago, para debatir sobre la deuda histórica en regalías y proteger al ecosistema musical en Colombia.

Mucho streaming y pocas regalías: la realidad de la industria en Colombia

La llegada de BIME a la capital colombiana representa una de las citas internacionales más relevantes para la industria del entretenimiento. Sin embargo, más allá de los reflectores, los conciertos y el networking, existe una preocupación latente que afecta a miles de creadores: la justa remuneración en el entorno digital.

En un mundo donde las reproducciones digitales rompen récords todos los días, la frase "mucho streaming, pocas regalías" resuena con fuerza.

Por ello, la Sociedad de Artistas AIE ha decidido tomar la vocería en este encuentro, planteando un panel que abordará frontalmente la llamada "deuda con los artistas colombianos". El objetivo es encontrar respuestas a un sistema de consumo digital que, con frecuencia, deja a los músicos con ingresos mínimos, sin importar el éxito que alcancen sus canciones en las listas de popularidad de las plataformas.

¿Quiénes participarán en el panel sobre derechos de los artistas?

Para desglosar esta compleja situación y buscar soluciones viables, la programación oficial de BIME PRO ha estructurado un espacio de conversación de alto nivel. Este encuentro no solo reunirá a figuras de la música, sino que cruzará visiones con expertos legales y representantes del sector público para entender el panorama completo.

El panel, que será moderado por José Luis Sevillano, Vicepresidente Ejecutivo y CEO de AIE, contará con la participación de voces influyentes:

Héctor Buitrago : Reconocido músico y compositor colombiano, quien aportará la perspectiva directa y real de los creadores afectados por las dinámicas del mercado.

: Reconocido músico y compositor colombiano, quien aportará la perspectiva directa y real de los creadores afectados por las dinámicas del mercado. Fernando Zapata: Abogado especialista en derechos de los artistas, encargado de traducir las lagunas jurídicas y las oportunidades legales del sector.

Julián David Rodríguez: Concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, quien sumará la perspectiva institucional y la necesidad de políticas públicas actualizadas.

Taller práctico en BIME Campus: ¿Dónde está el dinero de sus obras?

Además del gran debate central, la agenda de AIE está pensada para ofrecer soluciones tangibles e inmediatas a los asistentes. A través de la sección BIME CAMPUS, se llevará a cabo un workshop crucial titulado: “¿Dónde está el dinero de mis derechos como artista?”.

Este espacio formativo, liderado por Diego Zavala, desarrollador de negocio y experto en derechos conexos de AIE, entregará herramientas fundamentales para que los músicos puedan gestionar de manera efectiva sus ingresos. Aprender a rastrear, registrar y reclamar los derechos en la red es hoy una habilidad de supervivencia imprescindible en la industria musical actual.

El impulso a la campaña "Mi música, mis regalías" en América Latina

El ecosistema musical está en una constante y acelerada evolución, por lo que la adaptación y la educación son vitales. Sobre este escenario de transformación, José Luis Sevillano destacó que la presencia de la entidad española en Colombia busca un impacto a largo plazo en toda la región.

Queremos sumar a una conversación constructiva que conecte a artistas, industria y sector público, apoyando la campaña 'Mi música, mis regalías'

Afirmó el directivo.

Con estas actividades académicas y sectoriales, la Sociedad de Artistas AIE (entidad de gestión colectiva a nivel mundial) reafirma su misión. Su agenda en BIME Bogotá no es un hecho aislado, sino el catalizador de un movimiento más amplio para proteger a quienes son, en definitiva, el corazón y el motor de toda la industria: los propios artistas.