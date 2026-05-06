Tres personas fueron brutalmente asesinadas en Valle: autoridades tienen una hipótesis

Una nueva masacre sacude al departamento del Valle del Cauca. Tres personas fueron asesinadas con armas de fuego y cortopunzantes en el corregimiento de Mediacanoa, zona rural del municipio de Yotoco, en el centro del departamento.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 39 años, su esposo de 55 años y un adulto mayor de 69 años.

Disputa por tierras: hipótesis que toma forma

Los hechos ocurrieron en el predio La Regina, propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), donde actualmente se encuentra un asentamiento humano con aproximadamente 500 familias que demandan acceso a vivienda digna. Según informes policiales, dos hombres llegaron al lugar y atacaron a las víctimas hasta causarles la muerte.

La Policía informó oficialmente sobre el homicidio múltiple de tres personas con arma blanca y arma de fuego en el municipio de Yotoco, zona rural, a 30 minutos del corregimiento de Mediacanoa.

Las autoridades señalaron que en el lugar hay una invasión de cerca de 500 familias y que tanto la Policía como el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantan las investigaciones para determinar los autores del hecho.

¿Cuántas masacres han ocurrido en 2026?

La principal hipótesis investigativa apunta a una disputa por tierras. Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con conflictos derivados del proceso que adelantan las familias asentadas en el predio para obtener vivienda digna en esta zona administrada por entidades estatales.

Este hecho representa la masacre número 51 registrada en Colombia durante el año, según datos de Indepaz, organización que cataloga estos acontecimientos. La entidad califica el suceso como un hecho lamentable que, además, sigue agudizando la crisis de seguridad en las regiones.

El Valle del Cauca continúa siendo uno de los departamentos más afectados por la violencia en el país. Las masacres se han registrado constantemente, especialmente en las zonas centro y norte del departamento, evidenciando una persistente crisis de seguridad que preocupa a las autoridades locales y nacionales.

Las investigaciones se encuentran en curso mientras la comunidad del asentamiento enfrenta no solo la tragedia de los homicidios, sino también la incertidumbre respecto a su situación de tenencia de tierra y las condiciones de seguridad en la zona rural de Yotoco.