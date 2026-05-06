El dólar tocó un precio no visto hace más de un mes: así abrió hoy 6 de mayo de 2026

El dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, abrió exactamente en 3.685,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado continuó en ascenso porque tuvo un incremento de 15.75 pesos respecto a la del día anterior, llegó a los 3.723,33 pesos y alcanzó su nivel más alto en aproximadamente un mes.

Antes de este 6 de mayo de 2026, la última Tasa Representativa del Mercado similar había sido la del 10 de marzo de 2026, que se ubicó en 3.744,84 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 6 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del miércoles de la semana anterior (29 de abril de 2026), tuvo un aumento de 89.57 pesos.

Mientras tanto, si se revisa la TRM de hace un mes (6 de abril de 2026), el alza fue de 47.52 pesos, que representan un 1.29 %.

Sin embargo, mirando en retrospectiva la Tasa Representativa de hace un año (6 de mayo de 2025), se detectó una disminución de 560.29 pesos.

Asimismo, recordando la TRM con la que inició el 2026, el descenso fue de 33.75 pesos y el 0.9 %.

Precio del dólar en Colombia: así ha cambiado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de la semana

Pese a que la TRM inició el lunes por debajo de los 3.700 pesos, sobrepasó esa barrera durante el martes y el miércoles.

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Las variaciones exactas han sido las siguientes:

Lunes 4 de mayo de 2026: 3.637,51 pesos.

Martes 5 de mayo de 2026: 3.707,58 pesos.

Miércoles 6 de mayo de 2026: 3.723,33 pesos.

Teniendo en cuenta ese panorama, en promedio, las casas de cambio del país están comprando los dólares en 3.590 pesos para, posteriormente, venderlos en 3.710 pesos.