CANAL RCN
Economía

El dólar tocó un precio no visto hace más de un mes: así abrió hoy 6 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 6 de mayo de 2026.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
08:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, abrió exactamente en 3.685,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado continuó en ascenso porque tuvo un incremento de 15.75 pesos respecto a la del día anterior, llegó a los 3.723,33 pesos y alcanzó su nivel más alto en aproximadamente un mes.

¡Varió y tocó MÁXIMOS! Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 5 de mayo de 2026
RELACIONADO

¡Varió y tocó MÁXIMOS! Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 5 de mayo de 2026

Antes de este 6 de mayo de 2026, la última Tasa Representativa del Mercado similar había sido la del 10 de marzo de 2026, que se ubicó en 3.744,84 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 6 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del miércoles de la semana anterior (29 de abril de 2026), tuvo un aumento de 89.57 pesos.

Mientras tanto, si se revisa la TRM de hace un mes (6 de abril de 2026), el alza fue de 47.52 pesos, que representan un 1.29 %.

Sin embargo, mirando en retrospectiva la Tasa Representativa de hace un año (6 de mayo de 2025), se detectó una disminución de 560.29 pesos.

Asimismo, recordando la TRM con la que inició el 2026, el descenso fue de 33.75 pesos y el 0.9 %.

Precio del dólar en Colombia: así ha cambiado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de la semana

Pese a que la TRM inició el lunes por debajo de los 3.700 pesos, sobrepasó esa barrera durante el martes y el miércoles.

Dólar subió en Colombia y al cierre de este 4 de mayo presentó precio no visto hace días
RELACIONADO

Dólar subió en Colombia y al cierre de este 4 de mayo presentó precio no visto hace días

Las variaciones exactas han sido las siguientes:

  • Lunes 4 de mayo de 2026: 3.637,51 pesos.
  • Martes 5 de mayo de 2026: 3.707,58 pesos.
  • Miércoles 6 de mayo de 2026: 3.723,33 pesos.

Teniendo en cuenta ese panorama, en promedio, las casas de cambio del país están comprando los dólares en 3.590 pesos para, posteriormente, venderlos en 3.710 pesos.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tecnología

Redes de estafas digitales crecen en Colombia: se esconden detrás de ofertas falsas de trabajo

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 5 de mayo de 2026

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 5 de mayo de 2026

Otras Noticias

Contraloría General de la República

Contraloría advierte graves retrasos en millonario contrato para los ‘Centros PotencIA’ de MinTIC

El contrato por más de $234 mil millones, tiene como fin la construcción de 60 centros para la reducción de la brecha digital.

Astrología

Mhoni Vidente predijo una inquietante situación de la que habría que cuidarse: ¿cuál?

La reconocida analizó sus cartas tras el inicio de un nuevo mes del 2026.

Artistas

Murió reconocida periodista en un incendio: su mamá también falleció

Fútbol internacional

Llora el fútbol: murió destacada leyenda

Enfermedades

Problemas digestivos afectan a 8 de cada 10 colombianos: ¿Qué se debe hacer?