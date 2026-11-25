La llegada del Black Friday marca uno de los momentos de mayor actividad comercial del año, una temporada en la que los descuentos y promociones atraen a miles de compradores en tiendas físicas y plataformas digitales. Sin embargo, entre las vitrinas rebajadas y las ofertas por tiempo limitado, tomar decisiones financieras acertadas resulta fundamental para que una buena oportunidad no se convierta en un desequilibrio para el bolsillo.

De cara a esta jornada de promociones, RapiCredit compartió un análisis y una serie de recomendaciones orientadas a administrar mejor el presupuesto y evaluar alternativas de financiación cuando surgen gastos imprevistos, necesidades del día a día o planes que requieren liquidez adicional.

El papel del crédito más allá de las compras puntuales

Aunque las temporadas de descuentos suelen asociarse con compras de consumo, las dinámicas financieras cotidianas muestran que el acceso a recursos externos responde con frecuencia a prioridades esenciales. De acuerdo con cifras reportadas por RapiCredit correspondientes al segundo semestre de 2026, el 50,6 % de los créditos solicitados a través de su plataforma estuvo dirigido a cubrir necesidades básicas. Dentro de ese rubro, los principales destinos fueron vivienda (68,3 %) y salud (31,3 %), lo que evidencia cómo el financiamiento cumple funciones clave para resolver situaciones habituales o completar el presupuesto mensual.

Frente a escenarios en los que el dinero disponible no coincide con el momento en que aparece una urgencia o una oportunidad comercial, conocer las opciones de financiación disponibles permite planificar con mayor margen de maniobra.

Cinco recomendaciones para comprar con criterio en Black Friday

Para ayudar a los consumidores a sacar provecho de las promociones sin comprometer su estabilidad económica, la entidad planteó cinco pautas prácticas: