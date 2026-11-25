Black Friday 2026: Claves para comprar y cuidar el bolsillo
Conozca las recomendaciones para la jornada de descuentos en el comercio.
Noticias RCN
07:36 p. m.
La llegada del Black Friday marca uno de los momentos de mayor actividad comercial del año, una temporada en la que los descuentos y promociones atraen a miles de compradores en tiendas físicas y plataformas digitales. Sin embargo, entre las vitrinas rebajadas y las ofertas por tiempo limitado, tomar decisiones financieras acertadas resulta fundamental para que una buena oportunidad no se convierta en un desequilibrio para el bolsillo.
De cara a esta jornada de promociones, RapiCredit compartió un análisis y una serie de recomendaciones orientadas a administrar mejor el presupuesto y evaluar alternativas de financiación cuando surgen gastos imprevistos, necesidades del día a día o planes que requieren liquidez adicional.
El papel del crédito más allá de las compras puntuales
Aunque las temporadas de descuentos suelen asociarse con compras de consumo, las dinámicas financieras cotidianas muestran que el acceso a recursos externos responde con frecuencia a prioridades esenciales. De acuerdo con cifras reportadas por RapiCredit correspondientes al segundo semestre de 2026, el 50,6 % de los créditos solicitados a través de su plataforma estuvo dirigido a cubrir necesidades básicas. Dentro de ese rubro, los principales destinos fueron vivienda (68,3 %) y salud (31,3 %), lo que evidencia cómo el financiamiento cumple funciones clave para resolver situaciones habituales o completar el presupuesto mensual.
Frente a escenarios en los que el dinero disponible no coincide con el momento en que aparece una urgencia o una oportunidad comercial, conocer las opciones de financiación disponibles permite planificar con mayor margen de maniobra.
Cinco recomendaciones para comprar con criterio en Black Friday
Para ayudar a los consumidores a sacar provecho de las promociones sin comprometer su estabilidad económica, la entidad planteó cinco pautas prácticas:
- Revisar el presupuesto: Definir con claridad de cuánto dinero se dispone tras cubrir los gastos fijos y compromisos habituales antes de asumir nuevas compras.
- Comparar antes de comprar: Ir más allá del porcentaje anunciado en el descuento, contrastando precios entre distintos comercios para confirmar si se trata de una oferta real.
- Identificar oportunidades que valen la pena: Priorizar artículos necesarios o buscados con antelación, evitando decisiones impulsadas únicamente por la urgencia de la promoción.
- Conocer las opciones de financiación: Evaluar las condiciones de cada alternativa de crédito, revisar el monto de las cuotas y verificar que se ajusten a la capacidad de pago.
- Comprar de manera segura: Ingresar únicamente a portales oficiales, desconfiar de anuncios dudosos y resguardar los datos personales y financieros.