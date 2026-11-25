La posibilidad de que la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) envíe requerimientos de cobro por cotizaciones en mora de años anteriores suele generar inquietud entre empresas, trabajadores independientes y afiliados.

La entidad cuenta con facultades legales para adelantar procesos de cobro persuasivo y coactivo —que pueden derivar en medidas cautelares o embargos— con el fin de recuperar aportes que financian el derecho pensional de los ciudadanos.

Sin embargo, recibir una notificación no significa automáticamente que exista una obligación económica exigible. En muchos casos, los saldos reportados responden a inconsistencias administrativas en los sistemas de recaudo.

Deuda real frente a deuda presunta

Cuando un empleador recibe una comunicación de Colpensiones, el primer paso consiste en identificar el origen del saldo reportado:

Deuda real: Ocurre cuando existió un vínculo laboral vigente y el empleador omitió el pago de la cotización, la realizó de forma parcial o pagó fuera de los plazos establecidos sin cancelar los respectivos intereses moratorios. Estas obligaciones deben saldarse mediante una planilla tipo N a través de los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Deuda presunta: Es una de las causas más frecuentes de cobro. Se produce cuando un trabajador finaliza su contrato, pero la empresa olvida marcar la novedad de retiro en la última planilla pagada. Al no recibir el aviso de terminación, el sistema asume que la relación laboral continúa activa y sigue liquidando aportes mes a mes. Este saldo no se paga; se elimina mediante un proceso de depuración.

Antes de la entrada en operación de la planilla electrónica PILA, las empresas pagaban al antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS) con planillas físicas y archivos magnéticos. Si esos archivos no cruzaron correctamente con la cédula del trabajador, el pago figura sin asignar y requiere que el aportante cargue los soportes históricos.

¿Qué pasa con los trabajadores independientes?

Las reglas cambian según el tipo de vinculación del ciudadano. Para trabajadores dependientes, a un empleado nunca le pueden cobrar aportes que su empleador dejó de pagar, ya que la responsabilidad del recaudo recae en la empresa y en la administradora; además, si el trabajador estuvo afiliado y prestó sus servicios, Colpensiones no puede negarle esas semanas en su historia laboral argumentando mora patronal o falta de cobro oportuno, siempre que exista prueba de la vinculación o prestación efectiva del servicio en el periodo reclamado.

En el caso de los trabajadores independientes, al no existir un empleador, la falta de pago de un mes simplemente deja un vacío en la historia laboral sin generar cobro coactivo ordinario por parte de Colpensiones.

No obstante, si el independiente tuvo capacidad de pago e ingresos reales y omitió cotizar o cotizó por debajo de su base real, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) sí tiene facultad para fiscalizar y cobrar esos aportes dentro de un término de cinco años, además de imponer sanciones e intereses moratorios; asimismo, si un independiente reportó ingreso en una planilla y dejó un saldo pendiente sin marcar retiro, deberá aclarar o depurar la novedad en el sistema.