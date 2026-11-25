En Cartagena se dio algo que nunca se había visto: una toma de rehenes en un almacén del Éxito en el sector de La Castellana.

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La mañana del martes 24 de noviembre parecía ser como cualquier otra. Los cartageneros se levantaron para cumplir con sus responsabilidades y el día aparentaba ser habitual.

Dos secuestradores capturados

Algunos, incluso, salieron a comprar lo necesario para el desayuno o hicieron mercado. Sin saberlo, iban a vivir en carne propia un secuestro.

Como si se tratara de una escena terrorífica de película, encapuchados vestidos de negro y armados entraron a las 8:30 a.m. a las instalaciones del almacén después de no lograr robar un carro de valores. Los testigos recordaron que se escucharon gritos y disparos, ocasionando así un ambiente de zozobra que se iba a prolongar por horas.

Los secuestradores tomaron el control del Éxito y los presentes, clientes y empleados, fueron sus rehenes. Los amarraron y les apuntaron con sus armas de fuego de largo alcance.

No solo los cartageneros, sino el país entero siguió de cerca el desarrollo de este macabro crimen. Los familiares de las víctimas esperaban en los alrededores por información que les diera tranquilidad.

El giro en el caso del tercer secuestrador

Llegada la noche, el presidente Abelardo de la Espriella tomó cartas en el asunto y comenzó la operación de filigrana. Finalmente, en la madrugada del miércoles 25 de noviembre, más específicamente después de la 1:00 a.m., unidades de la Policía ingresaron al Éxito.

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El desenlace fue el esperado: todos los rehenes fueron liberados y dos secuestradores fueron capturados. En medio de la operación, el tercer delincuente fue abatido.

Indira Lambis era una de las mujeres que estuvo más de 10 horas preocupada por el estado de su familiar adentro del almacén. Ella aseguró que su esposo, Jaiver Humberto Muñetón Zapata, se encontraba allí, pero la historia tuvo un giro después de la operación.

Ante los medios de comunicación, ella clamó por su liberación. Lo insólito es que este hombre no era un rehén como se creía, sino el tercer criminal que terminó siendo abatido.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, reveló que Muñetón llevaba una doble vida: era ciudadano y también delincuente. Si bien este nombre no tenía antecedentes judiciales, se sospecha que era el líder de la banda.