Los padres de familia y acudientes que necesiten cambiar a sus hijos de colegio público en Bogotá tendrán un plazo de tres días para presentar la solicitud de traslado correspondiente al año escolar 2027. La Secretaría de Educación del Distrito (SED) habilitará el trámite entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026, de acuerdo con el calendario divulgado por la entidad.

El procedimiento está dirigido a estudiantes que ya se encuentran matriculados en instituciones educativas oficiales de la capital y cuyas familias necesitan gestionar un cambio de establecimiento educativo. La solicitud debe realizarse dentro de las fechas establecidas y cumplir con alguno de los criterios definidos por la Administración distrital.

¿Cómo solicitar el traslado de un estudiante a otro colegio público?

El primer paso es ingresar al portal oficial de matrículas de la Secretaría de Educación, disponible en matriculas.educacionbogota.edu.co y diligenciar el formulario de solicitud de traslado. Se debe presentar una solicitud independiente por cada estudiante que necesite cambiar de institución educativa.

Después de diligenciar el formulario, los acudientes deberán formalizar la matrícula de manera presencial en el colegio asignado, entre el 1 y el 4 de diciembre de 2026. Este paso es indispensable: según el portal de matrículas, el traslado no queda efectivo si la familia no completa la formalización en la institución educativa de destino.

La Secretaría de Educación contempla tres motivos principales para solicitar el cambio de colegio: unificación de hermanos, cambio de residencia y situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas. En el primer caso, se busca que los hermanos estudien en la misma institución, siempre que al menos uno ya esté matriculado allí y exista un cupo para el grado solicitado.

En cuanto al cambio de domicilio, la entidad establece como criterio que la familia se haya trasladado a una localidad o UPZ/UPL diferente y que la nueva residencia esté a más de dos kilómetros del colegio actual. Para estudiantes de primera infancia o con discapacidad, la distancia requerida es superior a un kilómetro.

El tercer motivo corresponde a situaciones de fuerza mayor que justifiquen la necesidad de cambiar de institución. Entre los casos contemplados están los desastres naturales, las decisiones judiciales, las amenazas y las medidas de protección. La familia debe aportar documentos expedidos por una entidad competente que permitan respaldar la situación expuesta.

¿Qué pasa si la familia no encuentra cupo o necesita cambiar de jornada?

La asignación del traslado no está garantizada. El formulario del portal de matrículas únicamente muestra las instituciones educativas oficiales que tienen disponibilidad para el grado solicitado. Por esta razón, si el colegio al que la familia desea trasladar al estudiante no aparece entre las opciones, significa que no cuenta con cupos disponibles para ese nivel educativo.

Por otra parte, quienes no buscan cambiar de institución, sino de sede o jornada dentro del mismo colegio, deben presentar la solicitud directamente en el establecimiento educativo. Para estudiantes de primero a undécimo, este trámite también se recibirá presencialmente entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026. La aprobación dependerá de los cupos disponibles y de que el estudiante apruebe el grado que está cursando.

Otro aspecto que deben tener presente los acudientes es que el traslado está condicionado a que el estudiante apruebe el año escolar en curso. Además, completar el formulario virtual no es suficiente para finalizar el procedimiento: es necesario acudir al colegio de destino y formalizar la matrícula dentro del plazo establecido.

La Secretaría de Educación también recuerda que el proceso de matrículas en los colegios oficiales de Bogotá es gratuito y no requiere intermediarios. Las familias pueden consultar los requisitos, verificar la disponibilidad de cupos y realizar sus solicitudes directamente en el portal oficial.

Si una familia no alcanza a realizar la solicitud de traslado durante las fechas previstas, podrá acudir a las Direcciones Locales de Educación o a los puntos de atención habilitados durante la etapa de novedades, que comenzará el 4 de enero de 2027. Esta alternativa también estará sujeta a la disponibilidad de cupos escolares.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.