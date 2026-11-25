La expectativa por el ajuste del salario mínimo en Colombia para 2027 mantiene atentos a cerca de 1,4 millones de jubilados que devengan una prestación equivalente a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV).

De concretarse un incremento de dos dígitos en la mesa de concertación laboral o por decreto presidencial, la mesada pensional mínima pasaría de los $1.750.905 actuales en 2026 a superar la barrera de los $1,92 millones mensuales a partir de enero del próximo año.

¿Cuánto subiría la pensión mínima en 2027 según cada porcentaje?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, las pensiones cuyo monto mensual es igual a un salario mínimo deben reajustarse exactamente en el mismo porcentaje en que suba este indicador salarial.

Tomando como base la cifra vigente de $1.750.905 —sin incluir el auxilio de transporte, beneficio que no aplica para los pensionados—, así quedarían los valores estimados bajo distintos escenarios de aumento de dos dígitos:

10 % - $1.925.996 - $175.091

11 % - $1.943.505 - + $192.600

12 % - $1.961.014 - + $210.109

15 % - $2.013.541 - + $262.636

Como reflejan las cifras, si la negociación salarial alcanza un piso del 15 %, el ingreso mensual de los jubilados con mesada mínima superaría por primera vez los dos millones de pesos.

Fechas clave de la negociación del salario mínimo para 2027

El cronograma de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales marca el inicio formal de las discusiones a finales de noviembre. Las etapas determinantes para definir el reajuste pensional de 2027 son:

10 de diciembre de 2026: Presentación oficial de las propuestas por parte de los gremios empresariales y las centrales obreras.

15 de diciembre de 2026: Primer vencimiento legal para alcanzar un acuerdo concertado.

30 de diciembre de 2026: Fecha límite para que el Gobierno Nacional expida el decreto presidencial en caso de no lograr consenso tras las sesiones extraordinarias.

Mientras la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya ha puesto sobre la mesa solicitudes de incrementos sustanciales, los analistas económicos proyectan un cierre de inflación para 2026 ubicado entre el 6,7 % y el 7,1 %.