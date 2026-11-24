Los descuentos de noviembre ya comenzaron a mover el comercio en Bogotá de cara a la temporada navideña y los centros comerciales anunciaron jornadas de promociones en diferentes categorías, con ofertas que se extenderán entre el 23 de noviembre y los primeros días de diciembre.

La temporada llega en un momento de expectativas para los comerciantes. Según la Bitácora Económica de noviembre de 2026 de Fenalco, el 34 % de los establecimientos consultados reportó un aumento en las cantidades vendidas durante octubre, frente al mismo mes del año anterior, mientras que el 35 % indicó que sus ventas se mantuvieron estables.

A esta dinámica se suma Bogotá Despierta, iniciativa de Fenalco Bogotá-Cundinamarca y la Administración Distrital que busca impulsar las compras mediante horarios extendidos y actividades especiales. Durante el Black Friday de 2025, las compras de esa jornada representaron, según estimaciones del gremio, entre el 15 % y el 25 % de las adquisiciones navideñas en la capital.

¿Qué descuentos habrá en Bogotá y cuándo comienzan?

El Edén Centro Comercial programó sus Black Days del 23 al 30 de noviembre, con promociones adicionales en más de 29 marcas de Prime Outlet, que incluyen categorías como moda, vestuario y accesorios.

Además, el viernes 27 de noviembre se unirá a Bogotá Despierta y tendrá atención al público hasta las 10:00 p. m. La jornada busca facilitar las compras en horario nocturno y ofrecer alternativas para quienes quieren adelantar los regalos de Navidad.

¿Qué promociones tendrán las marcas en los centros comerciales?

Hayuelos Centro Comercial y Empresarial reportó la participación de 19 marcas en sus jornadas de Black Days. De ellas, 12 ya tenían fechas definidas para sus promociones, con vigencias que van del 15 de noviembre al 2 de diciembre.

Entre las ofertas anunciadas están descuentos de hasta el 50 % en referencias seleccionadas y otras en línea.

¿Cuándo será el Black Friday en los centros comerciales en Bogotá?

Centro Chía anunció que se sumará a la temporada de Black Friday desde el 27 de noviembre, con descuentos superiores al 50 % en diferentes categorías comerciales.

Las jornadas de promociones se convierten así en una alternativa para quienes buscan distribuir sus gastos, comparar precios y anticipar las compras de fin de año. Sin embargo, los consumidores deben revisar las fechas de vigencia, los productos incluidos y las condiciones de cada establecimiento, pues los descuentos varían según la marca y las referencias participantes.