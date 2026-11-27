La Policía advirtió que los delincuentes están utilizando inteligencia artificial para perfeccionar engaños digitales, por lo que dio algunas recomendaciones para tener en cuenta en la temporada de los descuentos.

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Las jornadas de rebajas suelen aumentar las compras por internet y la circulación de promociones a través de redes sociales, mensajes y plataformas digitales. En ese escenario, los ciberdelincuentes pueden aprovechar herramientas de inteligencia artificial para hacer que sus estafas parezcan más confiables.

¿Qué es el Deepfake?

Según la Policía, estas tecnologías están reforzando modalidades de fraude que ya existían, como la suplantación de identidad, phishing, falsas ofertas comerciales y páginas web que imitan a bancos, tiendas o entidades.

El riesgo no se limita a los anuncios de productos. También puede aparecer en mensajes que aparentan ser de personas conocidas o solicitudes urgentes de dinero.

Una de las técnicas identificadas por las autoridades es la clonación de voz, conocida como deepvoice, que permite imitar el sonido de una persona. También se utilizan los deepfakes, una tecnología que puede manipular rostros y videos, así como las identidades sintéticas, creadas para aparentar que alguien es real.

Recomendaciones para no caer en estafas

Los delincuentes le sacan provecho a fotografías, videos y fragmentos de audio publicados en redes sociales para hacer las imitaciones. A esto se suma la recopilación de datos sobre familiares, lugares de trabajo, viajes, rutinas y relaciones personales, elementos que ayudan a dar credibilidad a los mensajes fraudulentos.

Para reducir el riesgo de caer en una estafa al comprar por internet, la Policía aconseja comprobar que la tienda virtual corresponda a un comercio oficial y revisar cuidadosamente la dirección electrónica antes de ingresar información personal o financiera.

También recomienda desconfiar de enlaces enviados por mensajes o redes sociales, especialmente cuando conducen a promociones con precios muy inferiores a los habituales. Las solicitudes de pagos inmediatos, los cambios inesperados en cuentas bancarias y las peticiones de códigos de verificación o contraseñas son otras señales que deben generar alerta.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.