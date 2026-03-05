Reconocida entidad entró a la competencia con CDT que genera ganancias de hasta el 12%

El mercado financiero colombiano atraviesa un momento determinante durante el tercer mes del año. Tras los recientes ajustes en la política monetaria por parte del Banco de la República, que situó la tasa de intervención en un 10,25%, el panorama de los Certificados de Depósito a Término (CDT) ha experimentado una recomposición que favorece directamente al bolsillo de los ahorradores.

Históricamente, marzo es un mes de alta planeación financiera para los colombianos, quienes buscan proteger sus excedentes de liquidez frente a la inflación.

En este contexto, las entidades financieras han entrado en una competencia frontal por captar recursos, ofreciendo rendimientos que, en muchos casos, superan con creces el costo de vida proyectado para el cierre del año.

Reconocida fintech entró a la competencia con CDT que genera ganancias de hasta el 12%

En medio de esta puja por el ahorro, la fintech Bold ha logrado posicionarse como una de las opciones más disruptivas y rentables del mes. A través de su brazo financiero, Bold CF, la entidad ha lanzado una propuesta que desafía los estándares del mercado digital: un CDT con ganancias que alcanzan el 12% efectivo anual.

Lo que diferencia la oferta de Bold no es solo la rentabilidad de doble dígito, sino su enfoque en la inclusión financiera y la flexibilidad. Estas son algunas de las características que están moviendo la aguja en marzo:

Rentabilidad Máxima: Ofrece hasta el 12% E.A. para plazos de un año (360 días), situándose en el tope del ranking de rendimientos en Colombia.

Accesibilidad Total: A diferencia de la banca tradicional, que suele exigir montos elevados, en Bold se puede abrir un CDT desde tan solo $50.000.

Flexibilidad de Plazos: El usuario puede elegir la fecha exacta en la que desea recibir su dinero, con rangos que van desde los 30 hasta los 365 días.

Seguridad Garantizada: Al ser un producto de una entidad vigilada, cuenta con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín, brindando tranquilidad a los inversionistas.

La digitalización del proceso —que permite constituir el título en menos de cinco minutos desde la aplicación— sumada a la ausencia de costos ocultos, convierte a Bold en un competidor de peso frente a gigantes como Bancolombia o Davivienda.

Mejores CDT para invertir su dinero en el mes de marzo