Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 5 de marzo

El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte y azar más seguidos en Colombia, ya que miles de personas participan a diario con la esperanza de acertar el número ganador y su signo del zodiaco.

Este jueves 5 de marzo, el Super Astro Sol volvió a realizar su sorteo en horas de la tarde (4:00 p.m.), por lo que muchos apostadores ya están consultando si su combinación fue la afortunada.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 5 de marzo: número ganador

En el sorteo más reciente del Super Astro Sol, realizado este jueves 5 de marzo de 2026, el resultado oficial fue el siguiente:

Número ganador: XXXX

Signo del zodiaco: XXXX

Los jugadores que hayan acertado tanto el número como el signo del zodiaco podrán acceder al premio mayor establecido por el operador del juego. Sin embargo, también existen otras modalidades de premios para quienes coincidan parcialmente con el resultado.

Para validar si su apuesta resultó ganadora, es importante revisar el tiquete oficial o consultar en los canales autorizados donde se haya realizado la jugada.

¿Cómo jugar al Super Astro Sol en Colombia?

El Super Astro Sol es un juego de azar muy popular en Colombia que se puede jugar todos los días en distintos puntos autorizados del país. Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, además de seleccionar uno de los doce signos del zodiaco.

El valor de la apuesta es accesible, lo que permite que muchas personas participen diariamente con la ilusión de ganar.

El sorteo se realiza en horas de la tarde y los resultados se publican poco después en distintos medios y plataformas oficiales. Por esta razón, se recomienda siempre consultar fuentes confiables para confirmar el número ganador.