Mejores CDT para invertir su dinero en el mes de marzo: tasas por encima del 11%

Tras un periodo de expectativas de descenso en los intereses, el panorama económico ha obligado al Banco de la República a mantener una postura contractiva, lo que ha revivido la "guerra de tasas" en los Certificados de Depósito a Término (CDT).

Contrario a las proyecciones de finales de 2025, la Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar la tasa de intervención al 10,25% en febrero de 2026. Esta medida busca frenar una inflación que se resiste a bajar (ubicada cerca del 5,35% anual en enero) y responder a una demanda interna más fuerte de lo previsto.

Para el inversionista, esto se traduce en una oportunidad de oro: rendimientos reales positivos. Al tener una inflación proyectada a la baja para el cierre de año, asegurar hoy una tasa alta en un CDT permite que el dinero crezca muy por encima del costo de vida.

El mercado está dividido entre los bancos tradicionales y las entidades de financiamiento o neobancos, siendo estos últimos los que ofrecen los retornos más agresivos.

Mejores tasas de interés para CDT en mes de marzo

CDT a Corto Plazo (90 días): Ideal para quienes necesitan liquidez pronto pero no quieren dejar el dinero quieto.

MiBanco S.A.: 11,41% E.A.

Banco Finandina: 11,20% E.A.

Banco de Occidente: 11,08% E.A.

Bold: 11,00% E.A.

CDT a mediano Plazo (180 días): Es actualmente el segmento más competitivo del mercado.

La Hipotecaria: 12,90% E.A.

Tuya: 12,28% E.A.

Banco Santander: 11,30% E.A.

CDT a largo plazo (360 días) : Entidades como Banco W y Banco Popular están ofreciendo tasas que oscilan entre el 11,3% y el 12,2% E.A. para quienes deciden "atrapar" la tasa actual antes de que el ciclo de descensos finalmente comience a finales de año.

En conclusión, este inicio de 2026 es uno de los mejores momentos en la historia reciente para el ahorro seguro en Colombia. Con tasas que superan el 12% y una inflación controlada, el CDT recupera su trono como el rey de la renta fija.