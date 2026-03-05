CANAL RCN
Economía

Nuevo cambio considerable en el precio del dólar en el cierre de hoy 5 de marzo de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 5 de marzo de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
02:27 p. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 5 de marzo de 2026 en 3.750,00 pesos.

Mientras tanto, la tarifa de la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.751,41 pesos, lo que indica que bajó 46,23 pesos respecto al día anterior.

Dólar en Colombia sorprendió este 5 de marzo: así se movió la divisa hoy jueves
Sin embargo, el dólar siguió en constante movimiento a lo largo de la jornada y a la 1:00 de la tarde cerró con tendencia al alza. ¿Qué tanto subió?

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 5 de marzo de 2026

El precio del dólar en Colombia cerró exactamente en 3.775,000 pesos en la tarde de este 5 de marzo de 2026.

Es así como, en comparación con la tasa de apertura, tuvo un crecimiento de 25 pesos.

Además, haciendo el balance con la Tasa Representativa del Mercado, la diferencia fue de 23,59 pesos.

En medio de esa coyuntura, el Banco de la República de Colombia ha indicado que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.767,987 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así están las tasas para la compra y venta

Las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado precios diferentes para comprar y vender dólares.

A lo largo del día, en promedio, se han identificado las siguientes tarifas:

  • Bogotá: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.730 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.780 pesos para que los vendan.
Cambio inesperado en el precio del dólar en el cierre de hoy 4 de marzo de 2026: así se cotizó
Asimismo, en los cuatro días de esta semana, la Tasa Representativa del Mercado ha variado así:

  • Lunes 2 de marzo de 2026: 3.766,30 pesos.
  • Martes 3 de marzo de 2026: 3.768,73 pesos.
  • Miércoles 4 de marzo de 2026: 3.797,64 pesos.
  • Jueves 5 de marzo de 2026: 3.751,41 pesos.
