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Nuevos cortes de agua en Bogotá durante el 22 de octubre: Enel también tendrá interrupciones en el servicio

La capital vivirá una nueva jornada con cortes en los servicios de agua y luz durante este jueves 22 de octubre.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
08:15 p. m.
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La Alcaldía de Bogotá dio a conocer el listado de las nuevas localidades que tendrán afectaciones en los servicios de agua y luz durante el jueves 22 de octubre del 2026. Según las empresas responsables, estas intervenciones buscan minimizar afectaciones más graves y mejorar el suministro en las localidades.

Así mismo, la entidad ofreció recomendaciones para evitar daños en electrodomésticos y hacer uso responsable del agua recolectada durante las intervenciones que se realizarán en varias zonas.

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Cortes de agua en Bogotá durante el jueves 22 de octubre

  • Localidad de Tunjuelito

San Benito, San Carlos, Tunjuelito y Abraham Lincoln. De la carrera 7 a la avenida carrera 19C, entre la diagonal 48 sur y la avenida calle 61 sur. Hora de inicio: 9:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Instalación de accesorios.

Samoré y Fátima. De la carrera 28 a la carrera 36, entre la avenida calle 44 sur y la calle 51B sur. Hora de inicio: 9:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Empate de redes de acueducto.

  • Localidad de Bosa

Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, TransMilenio y Villa Anny. De la avenida calle 43 sur a la calle 56 sur, entre la avenida carrera 86 y la avenida carrera 89B. Hora de inicio: 10:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Mantenimiento preventivo.

  • Localidad de Santa Fe

San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego Serafina y San Luis Sur. Las zonas intervenidas comprenden los siguientes tramos:

De la avenida calle 6 a la avenida calle 1, entre la carrera 10 y la avenida carrera 14.
De la avenida calle 1 a la calle 63 sur, entre la carrera 8 y la carrera 12D.
Hora de inicio: 10:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Mantenimiento correctivo.

Las autoridades han recomendado llenar los tanques de reserva antes de que se presenten las intervenciones, consumir el agua almacenada antes de que se completen las 24 horas y hacer uso racional del agua recolectada al priorizar el lavado de manos y alimentos.

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Cortes de luz en Bogotá durante el jueves 22 de octubre

  • Localidad de Barrios Unidos

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m. De la carrera 55 a la carrera 57, entre la calle 78 y la calle 80 – Barrio Jorge Eliécer Gaitán.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 66 a la carrera 68, entre la calle 71 y la calle 73 – Barrio San Fernando Occidental.

Desde las 11:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 63 a la carrera 65, entre la calle 78 y la calle 80 – Barrio Simón Bolívar.

  • Localidad de Bosa

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 86 a la carrera 88, entre la calle 50 sur y la calle 54 sur – Barrio Brasilia.

  • Localidad de Chapinero

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 72 a la calle 74, entre la carrera 14 y la carrera 16 – Barrio Porciúncula.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. De la carrera 10 a la carrera 12, entre la calle 83 y la calle 85 – Barrio El Retiro.

  • Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 93 a la carrera 95, entre la calle 41 sur y la calle 43 sur – Barrio Dindalito.

  • Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 51 sur a la calle 54 sur, entre la carrera 34 y la carrera 37 – Barrio Fátima.

  • Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la carrera 15 a la carrera 17, entre la calle 149 y la calle 151 – Barrio Las Margaritas.

Se recomienda desconectar los electrodomésticos durante los cortes de luz, conservar los alimentos abriendo la nevera la menor cantidad de veces posible y validar la identidad de los trabajadores de Enel que requieran ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

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