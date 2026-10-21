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Así son los nuevos camiones que llegarán a Bogotá para recoger las basuras

Bogotá contará con 45 nuevos camiones recolectores de basura con tecnología Euro 6. Conozca cómo son estos vehículos y qué mejoras traerán al servicio de aseo.

Así son los nuevos camiones que llegarán a Bogotá para recoger las basuras
Foto: suministrada

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
06:24 p. m.
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Bogotá contará con nuevos vehículos para fortalecer el servicio de recolección de basuras. Se trata de 45 camiones Mercedes-Benz Atego 3133, que fueron entregados por la empresa Divemotor a Promoambiental Distrito, con el propósito de mejorar la operación de aseo en la capital colombiana.

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La llegada de estos automotores representa una renovación tecnológica para una actividad fundamental en la ciudad, especialmente por las largas jornadas y los constantes recorridos que deben realizar los trabajadores encargados de recoger los residuos.

¿Cómo son los nuevos camiones recolectores de basura en Bogotá?

Los 45 vehículos corresponden al modelo Mercedes-Benz Atego 3133, diseñado para operaciones de carga que requieren resistencia y funcionamiento continuo.

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Una de sus principales características es que cuentan con tecnología Euro 6, un sistema que permite reducir las emisiones de contaminantes como partículas y óxidos de nitrógeno, en comparación con tecnologías anteriores.

Además, están preparados para realizar recorridos urbanos con múltiples paradas, arranques frecuentes y jornadas exigentes, condiciones habituales en la recolección de residuos.

Los camiones incorporan una estructura compatible con carrocerías compactadoras, fundamentales para transportar los desechos recogidos durante las rutas.

¿Qué cambiará con los nuevos camiones de basura en Bogotá?

La incorporación de esta flota busca fortalecer la capacidad operativa de Promoambiental Distrito y contribuir a la continuidad del servicio de aseo.

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Los vehículos también contarán con acompañamiento técnico de Divemotor, que incluye mantenimiento especializado, suministro de repuestos y asesoría para atender las necesidades de operación.

“Esta entrega representa un hito importante para Divemotor y Mercedes-Benz Camiones y Buses en Colombia. No se trata únicamente de entregar vehículos, sino de poner nuestra ingeniería, experiencia y capacidad de servicio al frente de una operación esencial para Bogotá”, destacó la compañía.

Con esta renovación, se espera mejorar la disponibilidad de los camiones y facilitar el cumplimiento de las rutas establecidas.

La apuesta también busca avanzar hacia una recolección de residuos con menores emisiones contaminantes, sin dejar de atender las exigencias diarias de una ciudad como Bogotá.

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