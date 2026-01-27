Buscan a dos mil colombianos para enseñarles gratis a automatizar tareas con IA en el trabajo

La inteligencia artificial ya dejó de ser un tema de conversación y empezó a convertirse en herramienta de oficina. De hecho, Microsoft reportó que el 75 % de los trabajadores a nivel global ya usa IA en su empleo, sobre todo para desarrollar tareas que consumen tiempo y energía: redactar correos, resumir documentos, organizar información o acelerar reportes.

Y es que el problema no suele ser la dificultad, sino la repetición. Responder mensajes similares una y otra vez, hacer reportes a última hora, pasar datos a una tabla o sintetizar reuniones interminables: son tareas del día a día que pueden comerse la jornada sin aportar verdadero valor.

Aun así, en Colombia y en muchas empresas, persiste una barrera silenciosa: personas que creen que la IA “no es para ellas”, que solo sirve si se sabe programar o que es demasiado técnica para aplicarla en una rutina real.

Buscan colombianos para enseñarles de IA en empresas

La capacitación sin costo se realizará el 3, 4 y 5 de febrero, de 5:00 a 6:00 p. m. y está dirigida a beneficiar a 2.000 personas en el país. La inscripción estará disponible hasta el lunes 2 de febrero y se deberá realizar a través del siguiente enlace: www.soyhenry.com/curso-ai-automation

En total serán tres sesiones de una hora y, al finalizar, se entregará certificado de participación.

Más allá del curso como tal, la propuesta llega en un momento en el que las habilidades digitales dejaron de ser un “extra” y se convirtieron en una ventaja real para competir mejor en el mundo laboral. En esa ecuación, la IA aparece como una herramienta útil cuando se usa con criterio, no como una moda pasajera.

De hecho, su impacto ya se está viendo en la productividad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha encontrado que 4 de cada 5 trabajadores perciben que la inteligencia artificial mejoró su rendimiento en el trabajo, y que 3 de cada 5 incluso sienten que estas herramientas les ayudan a trabajar con más claridad y satisfacción.

Cómo inscribirse y qué hacer para no quedarse por fuera de esta convocatoria

El registro es virtual y se completa en pocos minutos. Para participar, las personas interesadas deben ingresar a www.soyhenry.com/curso-ai-automation. Allí tendrán que hacer clic en “Reservar mi lugar” y poner su correo electrónico.

Después, es clave revisar la bandeja de entrada para encontrar el mensaje de confirmación y los enlaces de acceso a las sesiones en vivo. Como se trata de una convocatoria con cupos limitados, conviene inscribirse cuanto antes y guardar la información de ingreso.