Cafés de Colombia Expo 2026 en Corferias: fechas, competencias y novedades del evento

Del 15 al 18 de octubre, Corferias será el epicentro donde los amantes de la bebida explorarán las últimas tendencias, emocionantes competencias y la unión de la cultura cafetera. Descubra todo lo que ofrecerá esta imperdible edición.

Cortesía: Cafés de Colombia Expo

¿Qué esperar de Cafés de Colombia Expo 2026 en Corferias?

Bajo el concepto ‘Cientos de formas de vivir el café’, la organización proyecta reunir a más de 40.600 visitantes. Además, contará con 180 expositores que representan a toda la cadena de valor. En este importante encuentro, los asistentes podrán acercarse a los procesos de transformación, comercialización y las nuevas tendencias del consumo global.

El espacio será el punto de encuentro ideal para caficultores, tostadores, comercializadores y expertos del sector HORECA. Igualmente, los aficionados que han hecho de la bebida un estilo de vida disfrutarán de un ecosistema que incluye:

Una nutrida muestra comercial y espacios de negocios B2B y B2C.

El tradicional Mercado del Café con las mejores muestras especiales de Colombia.

La premiación y subasta del concurso de calidad Colombia Tierra de Diversidad.

Una completa agenda académica enfocada en innovación y nuevas tendencias.

Doris Chingaté, jefe de proyecto de Corferias, señala que el evento es un escenario fundamental para la dinamización de la economía.

Esta edición busca seguir fortaleciendo el encuentro entre productores, empresarios, compradores, marcas y consumidores

Afirmó, destacando las nuevas oportunidades para el sector nacional e internacional.

Jorge Celedón y la fusión entre música, cultura y café

El café colombiano no tiene una sola forma de entenderse o disfrutarse. La bebida se vive desde sus territorios y a través de las historias de sus baristas, emprendedores y consumidores. Por esto, la feria integrará experiencias vinculadas al deporte, la gastronomía y el entretenimiento. Entre las grandes novedades está la participación del reconocido artista Jorge Celedón, quien conectará el café con la música y la cultura en esta nueva edición.

Campeonatos de Filtrados y Tostadores: máximo rigor en la feria

Para los más técnicos y apasionados, la agenda oficial incluirá las competencias más exigentes del país.

Se desarrollará el IX Campeonato Nacional de Cafés Filtrados. Allí, exigentes jueces técnicos evaluarán a los baristas durante las fases de eliminación, semifinal y final.

Se realizará el IV Campeonato Nacional de Tostadores. Esta competencia medirá la destreza para analizar café verde, diseñar perfiles de tostión y elevar la calidad de la taza al máximo nivel.

Germán Bahamón, Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, asegura que este espacio no solo resalta la tradición, sino también la innovación y el rigor técnico que funcionan como motor económico.

CoffeeLand y el esperado centenario de los caficultores

Uno de los grandes atractivos será la segunda edición de CoffeeLand. Este pabellón servirá como antesala a la gran celebración de los 100 años de la Federación Nacional de Cafeteros, programada para 2027. Los visitantes disfrutarán de una línea de tiempo interactiva con los hitos del gremio y una experiencia sensorial basada en la rueda de sabores, que permitirá descubrir las increíbles características de los perfiles nacionales.

Para quienes deseen asistir, el sitio oficial www.cafesdecolombiaexpo.com tiene habilitada toda la información sobre programación y acreditaciones. Un evento respaldado por instituciones de peso como Corferias, con más de 70 años de trayectoria, y la marca Café de Colombia®, que defiende a nivel global el trabajo de miles de familias caficultoras.