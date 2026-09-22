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Punto final para Floralita, banda que controlaba la venta de drogas en el norte de Cali

Esta estructura podía recibir más de 70 millones de pesos por su accionar criminal.

Cayó banda que vendía droga en Cali.
Cayó banda que vendía droga en Cali. Foto: Policía de Cali.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
12:56 p. m.
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Una operación de ocho meses adelantada por la Policía Nacional permitió desmantelar la estructura criminal conocida como Floralita, señalada de dedicarse al tráfico de drogas en el barrio Floralia, norte de Cali.

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De acuerdo con las autoridades, la organización estaba presente en sectores cercanos a colegios, parques y escenarios deportivos. Su actividad ilícita habría generado ingresos superiores a los 70 millones de pesos cada mes.

¿Cómo operaba la banda?

Durante el operativo fueron capturadas 11 personas: nueve de ellas tenían órdenes judiciales y otras dos fueron en flagrancia. Deberán responder por los delitos de presunto concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

La investigación estableció que la estructura presuntamente distribuía unas 4.000 dosis de sustancias estupefacientes cada semana en diferentes puntos de la comuna 6, principalmente en zonas frecuentadas por estudiantes y deportistas.

Entre los capturados se encuentra un hombre conocido con los alias de Boti o Conejo, señalado como uno de los principales articuladores de la organización. Además, tiene antecedentes por homicidio y tráfico de estupefacientes.

Más de $ 70 millones al mes recibía la estructura

Las autoridades también incautaron 10.300 dosis de marihuana y derivados de cocaína, cuatro armas de fuego, 20 cartuchos de distintos calibres, celulares y dinero en efectivo.

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Los 11 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y definir su situación jurídica.

La Policía señaló que continuará realizando operativos contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades criminales que afectan la seguridad ciudadana en Cali.

Las autoridades, además, hicieron un llamado a los habitantes para que reporten hechos sospechosos a través de la línea de emergencia 123 o de la línea contra el crimen 3213945156.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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