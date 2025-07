Este es el botón de los cajeros automáticos que lo protegerá de graves estafas

Aunque la gran mayoría de personas se están acostumbrando a administrar y mover su dinero a través de los canales digitales, hay diligencias en las que aún se necesita efectivo y, por lo tanto, se requiere acudir a los cajeros automáticos.

Sin embargo, desafortunadamente, esos sitios son uno de los 'blancos' a los que más les apuntan los delincuentes para engañar a las personas y quedarse con su dinero. Pues, acuden a técnicas para clonar sus tarjetas o para que las mismas no puedan ser retiradas.

Teniendo en cuenta esa coyuntura, las autoridades y los expertos han advertido que hay un botón de los cajeros automáticos que es importante oprimir para evitar peligrosas estafas. ¿Cuál es?

Este es el botón de los cajeros automáticos que lo protege de las estafas más peligrosas

Las autoridades han indicado que, antes de empezar con el trámite para retirar dinero de los cajeros automáticos, es importante fijarse que el teclado no esté levantado, que no hayan objetos extraños que sobresalgan y que ninguno de los botones esté manipulado.

Además, también han manifestado que, en el caso de que se esté retirando dinero, pero la pantalla comience a congelarse o se identifique algún compartimiento extraño, es fundamental oprimir de inmediato el botón de 'cancelar'. Es así como quedará totalmente cancelado el proceso y los delincuentes no podrán realizar ningún movimiento.

De igual manera, las autoridades y los expertos en seguridad han dejado claro que, en lo posible, no se le debe pedir ayuda a ninguna persona que no sea funcionario del banco del que se está retirando dinero. De lo contrario, se podría terminar revelando información sensible.

Estos son los otros consejos de seguridad que se deben tener en cuenta al utilizar los cajeros automáticos

Las autoridades han dejado claro que al utilizar cualquier cajero automático se deben tener en cuenta estas acciones:

