¿Podría volver el programa Mi Casa Ya? Presidente de Camacol dio importante respuesta

El sector de la construcción atraviesa un momento difícil, según reveló el presidente de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, en diálogo con La FM.

Herrera señaló que en el país se están produciendo apenas 111 mil viviendas anuales, cifra que se compara con la situación de 2011, un retroceso de 15 años. En contraste, cada año hay 250.000 familias nuevas, lo cual estaría poniendo en complicaciones a la oferta de vivienda.

Los problemas que carga el sector de vivienda

Cifras de Camacol muestran que el déficit habitacional alcanza 4.8 millones de hogares que tienen algún tipo de carencia habitacional, sea cualitativa o cuantitativa. Esto, en consecuencia, se ha vuelto un problema estructural que genera presiones en el sector inmobiliario y genera aumentos en los precios, tanto de vivienda usada como arriendos.

Ahora bien, un tema clave que mencionó el presidente fue el programa Mi Casa Ya, el cual dejó de funcionar desde finales de 2024. Esta iniciativa era impulsada por el Ministerio de Vivienda y ayudaba a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos para la compra de vivienda nueva, tanto urbana como rural.

Las dificultades para que vuelva Mi Casa Ya

Sobre un posible regreso del programa, Herrera sostuvo que podría darse con Mi Casa Milagro, el cual está siendo contemplado por el gobierno, pero enfrenta restricciones fiscales que complican la amplitud de la cobertura, la priorización y los tiempos del sector.

El presidente se refirió al terremoto del 10 de agosto, el cual dejó afectaciones en las viviendas en cerca de 500 municipios. Recalcó que la reconstrucción tendría que multiplicarse en ocho veces aproximadamente.

Otro asunto que comentó fue el aumento del salario mínimo para 2026 del 23.7 %. Herrera dijo que tuvo impactos en el sector, teniendo en cuenta que cerca del 30 % del costo directo de producción de edificaciones parte de este rubro.