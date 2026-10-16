Cómo comprar vivienda en Colombia: Nueva ley facilita créditos y requisitos

El sector inmobiliario en Colombia atraviesa un momento de transformación clave. Con el propósito de dinamizar la economía, reducir las barreras históricas de acceso a la propiedad y atender las altas expectativas de los ciudadanos por tener casa propia, nuevas normativas estructurales buscan modificar radicalmente la forma en que los colombianos compran vivienda y acceden a los créditos hipotecarios.

Uno de los cambios más celebrados por los compradores es la posibilidad de integrar dentro de la financiación del crédito hipotecario o el leasing habitacional rubros que tradicionalmente asfixiaban el bolsillo de los hogares en la etapa final del proceso.

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Bajo las nuevas directrices legales, los ciudadanos pueden incluir los gastos de escrituración, los derechos notariales y los impuestos de registro directamente en el préstamo a largo plazo. Esto elimina la necesidad de contar con un capital de bolsillo sumamente elevado solo para legalizar el inmueble, una de las principales causas por las cuales muchas familias desistían de comprar casa.

Estas son las facilidades para comprar vivienda

Otro de los dolores de cabeza más frecuentes en el sector era la tramitología y la demora en los procesos técnicos y legales. La reglamentación apunta a optimizar los avalúos comerciales mediante procesos más digitales y transparentes, evitando que las entidades financieras o intermediarios exijan certificaciones innecesarias que entraben el desembolso de los recursos.

Asimismo, se han establecido plazos y términos de prelación mucho más estrictos para las notarías del país. Desde el momento del reparto notarial hasta la firma y expedición de las primeras copias, los tiempos se han acortado sustancialmente con el fin de evitar congestiones administrativas y garantizar que los créditos se entreguen y se hagan efectivos con mayor rapidez.

La normativa también contempla un fuerte componente de inclusión y modernización. Por un lado, se abren canales estratégicos e información focalizada para los colombianos en el exterior, facilitando que los connacionales puedan invertir en su país de origen de manera segura, con respaldo jurídico y alternativas claras de retorno o inversión patrimonial.

Por otro lado, se incentiva la sostenibilidad a través de facilidades para financiar tecnologías amigables con el medio ambiente, como la instalación de paneles solares en las viviendas, articulando subsidios y esquemas diferenciales según la clasificación del Sisbén.

Con estas medidas, el Gobierno, el sector financiero y las notarías buscan inyectar confianza en el mercado inmobiliario, convirtiendo la compra de vivienda en un proceso mucho más accesible, rápido y ajustado a la realidad económica de los hogares colombianos.