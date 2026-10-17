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Resultado Super Astro Luna hoy, 17 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Los apostadores ya pueden revisar lo que ocurrió en el sorteo del Super Astro Luna de este 15 de octubre. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 17 de 2026
10:00 p. m.
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Dos momentos diferentes marcarán la jornada del Super Astro este sábado 17 de octubre en Colombia. El primero llegará durante la tarde, con la extracción de la modalidad Sol, mientras que el segundo tendrá lugar varias horas después, cuando se conozca el resultado de Luna.

Para quienes siguen ambas modalidades, el sábado representa una jornada particular dentro del calendario semanal, pues los sorteos se realizan con una diferencia de más de seis horas.

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Sin embargo, aunque comparten la misma fecha, cada extracción produce su propia combinación ganadora.

La atención durante la noche estará concentrada en el Super Astro Luna, que tiene programado su sorteo para las 10:42 p. m., un horario diferente al establecido para los días laborales.

Resultado del Super Astro Luna hoy 17 de octubre de 2026

Los apostadores monitorearon el sorteo, revisaron sus tiquetes y se emocionaron al máximo.

Además, descubrieron que la combinación ganadora en esta oportunidad fue:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

¿Por qué el Super Astro Luna se juega a otra hora los sábados?

Una de las características del Super Astro Luna es que su horario cambia dependiendo del día de la semana.

De lunes a viernes, cuando no hay festivos, las extracciones están programadas para las 10:50 de la noche. Los sábados, en cambio, el sorteo se adelanta ocho minutos y comienza a las 10:42 p. m.

La diferencia es todavía mayor durante los domingos y festivos, jornadas en las que el Luna se realiza a las 8:30 de la noche.

Este esquema permite que la modalidad mantenga una programación durante todos los días de la semana, a diferencia del Super Astro Sol, que no tiene extracciones los domingos.

Para el sábado 17 de octubre, los participantes deberán tener presente el horario especial al momento de consultar el resultado.

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También será importante identificar correctamente la modalidad correspondiente, especialmente porque durante esta fecha se conocerán dos combinaciones diferentes.

Después del sorteo nocturno, el Super Astro Luna continuará su programación el domingo 18 de octubre, cuando se realizará una nueva extracción a las 8:30 p. m.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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